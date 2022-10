Pensions

Nova mobilització de pensionistes a Madrid

Seguiu la Marxa de Pensionistes des d’Alzira fins a Madrid al Diari La Veu del País Valencià i llegiu el manifest

Els pròxims dies 14 i 15 d’octubre, desenes de persones jubilades i pensionistes de Catalunya i País Valencià es traslladaran a Madrid per a participar a la manifestació, convocada per la Coordinadora Estatal de Pensionistes (COESPE) i altres moviments i organitzacions socials, en defensa d’uns salaris i unes pensions dignes.

Allí, a més, se sumaran a les companys i companyes que, de de València, han anat caminant fins a Madrid. "Tot un exemple de compromís en defensa dels drets socials i els serveis públics", remarquen els pensionistes.

També consideren "vergonyós que mentre els poderosos aconsegueixen beneficis escandalosos dels seus negocis, a les classes treballadores ens demanen sacrificis, ja que, segons diuen, no hi ha diners".

Tot i axí, assehuren que "ja est acostumats a aquest comportament mafiós dels que tot ho controlen contra els drets socials, els salaris de les persones treballadores i les pensions".

Ara bé, puntualitzen que "és indignat que milers de persones, treballadores en actiu i pensionistes, cobrin uns sous o unes pensions amb les que no poden pagar els productes bàsics, els consums energètics, l’aigua, la hipoteca o el lloguer del seu habitatge. Fins i tot, hi ha els que no poden comprar el que necessiten per cuidar la seva salut".

El que volen és que les persones treballadores i les pensionistes no perdin poder adquisitiu, per això exigeixen que els salaris i les pensions s’incrementin l’IPC real, que s’auditin els comptes de la Seguretat Social i posar fi a lla bretxa de gènere i les pensions de misèria. Per això, una vegada més aniran a Madrid a manifestar-se amb persones de tot l’Estat espanyol.