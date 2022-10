Per la recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions amb l'IPC real

EL 15 D'OCTUBRE TOTS A MADRID PER LA RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU DE SALARIS I PENSIONS AMB L' IPC REAL EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS PER LA PAU, NO A L' AUGMENT DE LA DESPESA MILITAR El cost de la vida o IPC real que el 2021 es va incrementar un 6,5%, el Juliol del 2022 s'ha incrementat un 10,8 en termes interanuals (de juliol de 2021 a juliol 2022). Aquest brutal increment el paguem la classe treballadora i les classes populars amb un important deteriorament de les nostres condicions de vida. La lluita per recuperar el poder adquisitiu dels salaris, pensions i prestacions amb l' aplicació de l' IPC real és una tasca fonamental en els propers temps i fa necessària més que mai la unitat d' acció de la classe treballadora. El govern d'Espanya pretén imposar l'anomenat "Pacte de rendes" negociant amb agents socials (CEOE, CCOO, UGT), l'objectiu del qual és retallar el poder adquisitiu dels salaris i pensions, amb increments inferiors a l'IPC Real, o utilitzant fórmules tramposes com l'IPC subjacent o el mitjà, notablement inferiors a l'IPC real. Ens trobem davant d'un escenari terrible en què després de la crisi del 2008 i de l'epidèmia, ara la Comissió Europea, l'FMI i l'OTAN pretenen portar el patiment de la ciutadania fins a nous extrems sota el pretext de la guerra. Mentre ens demanen més sacrificis es reparteixen milionaris rescats als bancs, estableixen programes de recuperació per als monopolis, que assegurin a les empreses els seus escandalosos beneficis i els milionaris sous dels seus directius, tot això amb el pretext del canvi climàtic que ells han provocat, mentre que exigeixen duplicar la despesa militar fins al 2% del PIB. El govern de l'Estat en lloc de resistir-se a aquestes pressions en defensa del programa amb què es va presentar a les eleccions (derogació de la reforma laboral, recuperació del poder adquisitiu, acabar amb les lleis repressores com la llei mordassa, protegir el sistema públic de pensions, etc.) cada dia apareix més submís al dictat del poder financer i militar neoliberal. L'alternativa al gir conservador que el massiu desengany pot accelerar en el pla electoral és aixecar una enorme mobilització social, que des del carrer posi a l'agenda política les demandes de la ciutadania, organitzi la resistència social i articuli una resposta prou extensa a les agressions neoliberals. Tampoc el govern de Catalunya ha demostrat la mínima sensibilitat social. Tot i que la seva polèmica sobre els drets nacionals l'enfronti de manera continuada en els mitjans amb el govern central, comparteixen el mateix menyspreu per la ciutadania i la mateixa submissió al poder financer. L'exclusió social a Catalunya, segons l'últim informe Foessa de Càritas, colpeja el 29,1 % de la població a Catalunya. La taxa de pobresa severa segons l'informe d'IDESCAT el 2020 era el 6,2%, és a dir 475.000 persones, el 2021 s'ha incrementat fins al 9% i afecta més de 680.000 persones. Fins ara la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania, competència exclusiva de la Generalitat només dona cobertura al 24,8% de la població amb pobresa severa, cosa que demostra les greus restriccions i incompliments del govern amb aquesta llei.

A més, la prestació de la Renda Garantida de Ciutadania ha perdut més del 14,7% del seu poder adquisitiu des del 15 de setembre de 2017 fins a la data en estar congelat l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). I el que és més greu, aquest indicador que serveix per calcular les quanties i l'accés a les prestacions com la RGC segueix congelat, incomplint la legislació, des de l'1 de gener de 2010 fins a 31 de juliol 2022 havent perdut un 29,8 % del seu valor. Estem davant d'un nou atac dels poderosos contra els drets socials, els salaris i les pensions. Només una gran resposta social pot canviar la situació. Per això diversos moviments socials i organitzacions de treballadors de Catalunya, ens sumem a la crida del moviment pensionista a una marxa a Madrid en defensa dels serveis públics i de la pujada segons el cost de la vida de salaris i pensions, com a primer pas a una mobilització general a tot el territori de l'estat a la tardor. Tot i que en aquest moment les respostes socials es troben disperses en multitud d'accions locals i sectorials, ha arribat el moment de buscar un espai de confluència per pressionar i treballar conjuntament per un canvi de rumb social i polític. Davant d'una perspectiva econòmica inflacionista, de retallades en la producció com a conseqüència de la guerra econòmica, que es veuran agreujades per les futures mesures d'ajust i austeritat del BCE i la Comissió Europea, l'augment de la despesa militar accentuarà la profunditat de les retallades socials, abocant a una greu recessió econòmica, l'augment de l'atur i la pobresa. La defensa dels drets socials i dels serveis públics fa necessari mobilitzar-se contra les agressions de què som objecte. Amb un brutal increment del cost de la vida i una guerra econòmica contra les classes populars, considerem que els moviments socials del país hem d'avançar per articular una plataforma conjunta de defensa social. En aquest sentit, la convocatòria dels diversos moviments pensionistes d'una marxa unitària a Madrid per la pujada de salaris i pensions amb l'IPC i en defensa dels serveis públics, la considerem oportuna i un punt de partida per enfortir i articular els qui fem front a les retallades. A Catalunya el conjunt de moviments socials signants d' aquest manifest, acordem el següent acord reivindicatiu de mínims obert a futures incorporacions, com a primer pas per sortir al carrer conjuntament aquest 15 d' octubre: 1.- Increment de salaris i pensions amb l' IPC real. No al "pacte de rendes" explicit o de "facto". 2.- Actualització immediata de l' Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya amb l' IPC acumulat durant tot el temps que ha estat congelat. Per una implementació de la Renda Garantida de Ciutadania sense trampes ni restriccions. En defensa dels drets de la població vulnerable. 3.- Per la plena ocupació digna i estable: Per la reducció de la setmana laboral a 30 hores sense reducció del salari, per la plena derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012, i de tota la legislació laboral que ha retallat drets laborals i fomentat la precarietat laboral. 4.- Per unes pensions públiques dignes, no a la privatització de les pensions. Derogació de les reformes de les pensions de 2011, 2013 i 2021, així com la Llei de promoció dels Plans Privats d'Ocupació aprovada enguany. Per la recuperació de l' edat de jubilació als 65 anys. Pensió

mínima igual al Salari mínim interprofessional, ajustant aquest al 60% del salari mitjà, com obliga la Carta Social Europea. Eliminació de la bretxa de gènere en salaris i pensions. 5.- Per la nacionalització del sector energètic amb control social, per assegurar un preu just i accessible. Pel dret als subministraments bàsics d' energia i aigua, no determinats per l' especulació i l' abús, especialment a les famílies i persones vulnerables. 6.- Per una llei que garanteixi el dret a l'habitatge, recollint les esmenes presentades per la iniciativa estatal dels moviments socials a la llei de l'habitatge. Creació d' un parc públic d' habitatge. 7.- En defensa del caràcter públic de la Sanitat, per revertir les privatitzacions i externalitzacions, i assegurar una salut Universal, solidària, integral i de qualitat. 8.- En defensa d' una Educació pública i de qualitat, revertir les privatitzacions, i assegurar el caràcter estable i digne de les plantilles en els centres escolars i de la Universitat. No a l'abús de la interinitat, ja. Assegurar una plaça pública i gratuïta a tota la infància de 0 a 3 anys. Avançar cap a la Plena gratuïtat de les universitats públiques i en la formació professional. 9.-Residències de caràcter públic i de qualitat per a la gent gran i amb diversitat funcional. Revertir la privatització de centres de titularitat pública. Modificació de la cartera de serveis de 2010. Ràtio mínima d' un lloc de gericultor per cada quatre persones en els torns de matí i tarda, i un per cada deu en el torn de nit. Servei mèdic i d' infermeria les 24 hores. Atenció mèdica a càrrec de la sanitat pública. Contractació estable i digna del personal de residències. Per un nou model de més qualitat. 10.- Per una atenció domiciliària de caràcter públic i de qualitat, en condicions dignes per a treballadores/es i usuaris/es. 11.- Derogació del conveni que vincula l'INSS amb l'ICAM (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya). Exigim a l'ICAM què respecti i prioritzi les decisions, conclusions i diagnòstics dels col·legiats de la Sanitat Pública. 12.- Papers per a totes les persones immigrants sense discriminacions polítiques entre nacionalitats, que permeti el seu accés a una ocupació estable i digna. Tancament dels centres d'internament per a estrangers (CIEs), regulació ja. 13.- No a l'increment de la despesa militar, per la seva reducció, no a la guerra promoguda per les empreses militars i la dels financers. 14.- En defensa de la llibertat d'expressió i manifestació. No a la repressió dels moviments socials i sindicals. Derogació de la llei mordassa. Davant el retrocés social i la misèria que ens amenaça, sabem que tenim un llarg recorregut per davant per revertir l'actual situació. Però aquest és un pas en la bona direcció al qual hem de donar-li continuïtat aquesta tardor, obrint un procés de debat en defensa de les nostres reivindicacions. Per això el conjunt de signants d' aquest manifest: a) cridem a promoure la participació en la marxa a Madrid el 15 d'octubre b) ens comprometem a treballar en tots els sectors socials, barris i centres de treball la denúncia de les agressions de què som objecte i la necessitat de defensar la nostra plataforma de reivindicacions compartides.

c) ens comprometem a preparar a Catalunya les mobilitzacions de tardor i a buscar complicitats a l'estat per plantejar les nostres demandes de forma cohesionada i coherent, treballant per articular una trobada de moviments socials i laborals.

14 setembre 2022

Organitzacions convocants:

Aliança de Marees i Moviments Socials ASJUBI 40

Assemblea Diversitat Funcional ATTAC Catalunya

CATAC-CTS CO.BAS

Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania Confederació General del Treball

Coordinadora d'Assemblees de Treballadors/es a Atur de Catalunya Coordinadora Residències 5+1

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) Marea Blanca de Catalunya

Marea Pensionista de Catalunya – COESPE PAICAM Plataforma d'Afectades per l'ICAM i l'INSS

Plataforma per la Pau, contra les guerres, OTAN NO de Catalunya Plataforma Servei d'Atenció Domiciliària

Sindicat de Llogaters de Catalunya Solidaritat Obrera

Unitat Pensionista. Cat-Unidad COESPE

Adhesions:

Aliança contra la pobresa energética

Colectivo Ecuatoriano Somos Revolución Ciudadana en Catalunya Colectivo Iaioflutas Barcelona

Comissió Republicana de Catalunya Ecologistes en Acció de Catalunya Observatori DESC

Procès Constituent

Som Rebel·lió Ciutadana d'Equador a Catalunya UNIN MAS I.P.S.P. de Bolívia a Catalunya Xarxa Socialisme 21