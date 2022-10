Alliberament nacional

L'Assemblea dona suport als membres de la Mesa del Parlament davant el TSJC

Aquest matí, la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, ha donat suport als membres de l'antiga Mesa del Parlament Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado i a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, que el TSJC jutja per desobediència al Tribunal Constitucional per haver permès un debat sobre l'autodeterminació del poble de Catalunya i contra el rei espanyol el 2019.



Feliu ha constatat que la persecució de l'Estat espanyol "és un atac a les institucions catalanes, al Parlament de Catalunya, on s'ha de poder debatre de tot. Aquest és el cor de la democràcia: poder obrir els debats a tots els representants de la ciutadania sobre tots els temes que afecten Catalunya".

Conferència Nacional per la Independència per marcar el full de ruta

D'altra banda, l'Assemblea ha destacat que durant l'acte unitari commemoratiu a l'Arc de Triomf l'1 d'Octubre passat, la presidenta de l'Assemblea, Dolors Feliu, va anunciar l'organització d'una Conferència Nacional per la Independència per marcar el full de ruta cap a la independència.

Aquesta proposta vol construir un espai lliure de debat i projecte per la independència, on ciutadania i entitats puguem compartir propostes i avançar cap a l'alliberament nacional. Tothom hi està cridat: tot el territori, totes les sensibilitats i tots els propòsits que coincideixen en la mateixa voluntat.