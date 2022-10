Manifest pel 9 d'Octubre

Aquest 9 d'octubre, organitzacions i col·lectius d'arreu del territori hem decidit unir forces una vegada més per a reivindicar una diada nacional del País Valencià de caràcter antifeixista i anticapitalista. Aquesta coordinació es traduirà en una mobilització conjunta i unitària el diumenge 9 d'octubre a les 18 h des de la plaça de Sant Agustí de València, des d'on volem construir un front comú d'unitat contra el capitalisme i el feixisme.

Des de fa dues legislatures observem com tot i l'aparent canvi a les institucions valencianes, aquestes es comporten com una autèntica ficció on tot es mou a la superfície, però res es transforma. Ni descentralització, ni sobirania, ni recursos, ni millors condicions de vida. Al contrari, el procés de proletarització, d'empobriment generalitzat, de desnonaments massius i de despossessió d'unes vides cada vegada més impossibles de sostenir, ens demostra que no hi ha canvi possible sense destruir aquest sistema. Això és, sense tombar el capitalisme. l que açò, molt més que una consigna, és una realitat que se'ns imposa. Estem obligades a lluitar.

Ni la pujada de preus de carburants i aliments, ni l'augment de la despesa militar per finançar guerres imperialistes, ni vendre les nostres ciutats i pobles al turisme i l'especulació: cap d'aquestes mesures és una llei natural que estiguem obligades a acceptar amb resignació. Ens toca a nosaltres, el poble, assumir que ens trobem davant d'un sistema irreformable. Per això ha arribat l'hora d'unir-nos, per a garantir un transport públic, sobirania energètica i gratuïtat d'accés a l'habitatge i els aliments. Ha arribat l'hora d'unir­ nos per a fer del País Valencià un terreny de lluita contra el capitalisme i l'estat espanyol. És hora que parlem amb veu pròpia.

Si no ho fem nosaltres, ho farà el feixisme, que brama a les institucions (com ho ha fet històricament) contra la nostra llengua i la nostra cultura, contra els nostres elements de resistència, davant dels intents de l'espanyolisme per fer-nos desaparèixer. Aquest mateix feixisme que el 2017 ens perseguia als carrers de València, és el que hui dispara el seu odi contra les dones de classe treballadora en forma de misogínia i atac als nostres drets. És l'odi que persegueix i apallissa les persones LGTBI. És l'odi que utilitza contra nosaltres i a favor seu tot l'aparell repressiu de l'estat. l és l'odi que ens ha demostrat durant dècades que només pot ser combatut amb l'autodefensa i l'organització.

Per això és tan important que ni la desesperança ni la desafecció s'imposen entre nosaltres. Perquè si cedim un centímetre de carrer, un pam d'il·lusió o una dècima d'organització, el feixisme aprofitarà cada escletxa per presentar-se com l'única alternativa a l'estat de desesperació generalitzada. Sabem, però, que ells, des de VOX fins al blaverisme, no són més que el braç polític i armat dels senyorets i els empresaris. l sabem també que contra ells no valen declaracions buides que no canvien absolutament res. Només ens val impedir­ los el pas prenent nosaltres els carrers.

Perquè un altre País Valencià és possible. Per la unitat de les treballadores.

PER LA TERRA l CONTRA EL FEIXISME UNIM LES LLUITES

MOVIMENT POPULAR PAÍS VALENCIÀ