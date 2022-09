Manifest de 14ena Marxa de torxes per la independència, de les Terres de l’Ebre

La Comissió 11 de setembre de les Terres de l’Ebre, va néixer fa 15 anys des de la societat civil organitzada del territori per impulsar, des de baix, un acte unitari per posar sobre la taula, des de les nostres comarques, la reivindicació de la independència del nostre país amb les dos potes que sempre les volem acompassades i indestriables, la de l’alliberament nacional i la de l’alliberament social.

Les entitats i persones que formem part de la Comissió 11 de setembre no som alienes a l’estat d’ànim de l’independentisme. A cadascú se’ns barregen moltes sensacions i estats d’ànims: desànim, frustració, ràbia, tristesa, pesimisme...i un llarg etcètera. Però malgrat tot, aquí estem. Agafant forces d’allà on ens pensàvem que no n’hi havien, animant-nos i encoratgant-nos mútuament perquè tenim una premisa molt clara: si lluitem, podem perdre. Però si no lluitem, ja estem perduts. Per tant, aquí estem! Alçant-nos des de baix! Organitzant-nos!

Un altra reflexió que hem fet a la Comissió és que ja no estem en un moment d’acompanyar els partits, d’esperar que es coordinen, de deixar-los el seu temps...I AIXÒ S’HA ACABAT! Ho tenim molt clar: HEM DE TORNAR A SER INCÒMODES. Hem de tornar a ser incòmodes com al 2006 i 2007 amb les manifestacions pel Dret a Decidir, com amb les 555 consultes populars entre el 2009 i el 2011, com amb mobilització de 2012 on se’ns volia condicionar fins i tot el lema de la manifestació de l’ANC i ser incòmodes com vam forçar a celebrar la consulta del 9N quan alguns no volien ni convocar. No volem ser un vot en una urna cada 4 anys. No volem ser una majoria en una enquesta electoral. VOLEM LA INDEPENDÈNCIA DEL NOSTRE PAÍS!!!

Volem un país que no deixe cap territori dels Països Catalans enrere. Un país on no es banalitze el franquisme; ens reiterem com tantes altres vegades: Fora el monument franquista de Tortosa!!

Un país on la gent tinga accés a un habitatge digne. Un país amb una sanitat pública forta, amb una educació pública que no siga menystinguda pel conseller de torn. Volem un país que tinga en compte tots els territoris i on la gent jove tinga oportunitats dignes de viure als pobles i ciutats on han nascut. Per això volem donar les gràcies als sanitaris del territori per tota la feina que fan malgrat els escassos recursos que tenen. Volem donar les gràcies al col·lectiu de mestres que lluiten perquè els nostre joves tinguen una educació digna. Volem donar les gràcies a la Vaga Feminista que ha aconseguit un dret tant bàsic per a les dones ebrenques com que puguen avortar a la sanitat pública del territori. I volem donar les gràcies a la gent jove de Diàspora ebrenca per lluitar per un futur digne a les Terres de l’Ebre. A tots i totes vosaltres, MIL GRÀCIES PER FER UN TERRITORI I UN PAÍS MILLOR PER A TOTHOM!!!

Per tot això, no podem fer un altra cosa que cridar-vos a pujar demà 11 de setembre a Barcelona a pressionar els nostres polítics, a exigir la llibertat i el retorn de les persones empresonades i exiliades i a exigir l’alliberament nacional i social del nostre país!!! HO TORNAREM A FER UNA VEGADA I MIL COPS SI FA FALTA!!!

Visca les Terres de l’Ebre! Visca Catalunya! Visca els Països Catalans!!