GUERRA UCRAÏNA-RÚSSIA

El patriarca Ciril de Moscou promet la vida eterna als soldats russos morts

Avui que s'han complert 7 mesos de l'inici de la guerra Ucraïna-Rússia el patriarca Ciril de Moscou ha promès la vida eterna als soldats russos morts en combat coincidint amb la mobilització dels reservistes.

El 24 de febrer passat, el president de Rússia, Vladímir Putin, va començar la guerra a Ucraïna (denominada 'operació especial') amb la invasió realitzada per tropes professionals pensant que seria una ocupació que li portaria pocs dies però la guerra ha fet un gir amb l'ofensiva ucraïnesa, que ha aconseguit recuperar territoris que ja havien estat conquerits pels russos. Per això, Putin ha fet una crida a la 'mobilització militar parcial' amb què tenen previst cridar a files a 300.000 soldats.

Els reservistes russos que seran cridats a files són civils, homes, que tenen tant formació com experiència militar i que treballen en altres àmbits. Al principi convocarà els soldats de fins a 35 anys i els suboficials de fins a 45 anys. Tot i que cal destacar que a Rússia el servei militar és obligatori, durant almenys un any, per als joves entre 18 i 27 anys. Això suposa que hi ha més de dos milions de reservistes al país.