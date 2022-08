UCRAÏNA

Comença el setè mes de guerra a Ucraïna

Quan Rússia va envair Ucraïna la matinada del 24 de febrer esperava superar-la amb un bombardeig que duraria només uns dies o unes poques setmanes. Molts analistes occidentals també ho pensaven. A mesura que el conflicte comença el setè mes però, Moscou sembla estar encallada en el que cada vegada sembla més una guerra de desgast, sense fi a la vista i pocs èxits al camp de batalla coincidint amb el 31è aniversari de la independència d'Ucraïna.

D'altra banda el ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, ha afirmat que Rússia "no tindrà pietat" amb els assassins de la filla de l'ideòleg ultranacionalista Alexandr Duguin. "No hi haurà perdó ni pietat per als assassins", ha dit Lavrov en referència a l'acció que ha costat la vida de Daria Dúguina, filla de Duguin, i que el titular d'Exteriors rus ha qualificat de "crim bàrbar".

El Servei Federal de Seguretat (FSB) de Rússia ha acusat en un comunicat als serveis secrets d'Ucraïna de perpetrar l'acció que va matar dissabte Daria Dugina. Segons la nota, l'atemptat va ser dut a terme per una ciutadana ucraïnesa, identificada com a Natalia Vovk, de 43 anys. En un primer moment, es pensava que l'objectiu de l'acció era Alexander Dugin, però l'FSB sosté que el crim va ser executat segons el previst. "Aquells que van tramar l'assassinat de Daria Dugina van estudiar la seva rutina diària i els seus hàbits. Quan van detonar l'artefacte explosiu, els que van fer explotar el cotxe de manera remota estaven segurs que Dugina estava sola. El seu pare no era l'objectiu dels assassins".