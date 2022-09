Unitat Popular

Comença la sisena edició de l'Escola d'Estiu de la CUP

Sota el lema "La llibertat és un hàbit", l' Escola d'Estiu reunirà més de seixanta ponents els pròxims dies 16, 17 i 18 de setembre a La Nau Bostik (Barcelona). Allà, es reflexionarà sobre el context polític, econòmic i social que vivim actualment tot posant el focus en la sobirania i la comunitat i així, traçar el camí cap a les eleccions municipals. Avui en dia ja hi ha més quatre-centes persones inscrites.

L'escola arrencarà divendres 16 amb la presentació del Centre d'Estudis d'Unitat Popular (CEUP) com un espai i laboratori de pensament i anàlisi de la realitat amb l'objectiu de transformar-la.

Seguirà el dissabte, amb nombroses xerrades que comptaran amb la participació d'intel·lectuals i activistes socials de l'àmbit nacional i internacional com Jasbir Puar, Marcello Musto, Carlos Fernández Líria o Teresa Rodríguez. Un dia que es tancarà amb un concert a càrrec dels músics Rodrigo Laviña amb Extraño Weys.

I finalment, es tancarà diumenge amb un acte polític on intervindran Edgar Fernández i Laure Vega com a portaveus del Secretariat Nacional de l'organització i l'exdiputada i represaliada per la justícia espanyola Anna Gabriel a partir les 14.30 a la mateixa Nau Bostik.