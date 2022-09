Repressió

Anna Gabriel compareix davant el TS espanyol com a processada per un suposat delicte de desobediència

Aquest matí, l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha comparegut davant del Tribunal Suprem espanyol com a processada per un suposat delicte de desobediència per la seva possible implicació en la Declaració Unilateral d’Independència (DUI), el 27 d’octubre de 2017.

Després d'haver declarat, ha d'esperar que “la causa s’arxivi o s’enviï a Barcelona”, segons ha comentat a la sortida del Suprem. També ha volgut enviar un missatge d’agraïment “a les persones solidàries que han estat al costat de totes les represaliades” i per solidaritat rebuda. Emocianada pel suport rebut ha manifestat que “els seus principis segueixen intactes"

Cal recordar que la citació arribava després que, el passat 19 de juliol, Gabriel es presentés al Suprem després de 4 anys d’exili a Suïssa.