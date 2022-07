El Tribunal Suprem espanyol suspèn l'ordre de detenció d'Anna Gabriel

L'exdiputada per la CUP i anteriorment regidora Anna Gabriel ha comparegut avui dimarts voluntàriament davant del Tribunal Suprem espanyol, compareixença després de la qual ha pogut sortir en situació de llibertat. Gabriel es mantenia exiliada a Suïssa des del febrer del 2018.

Després del retorn a Madrid, però, Gabriel també ha anunciat que romandrà a Suïssa, on treballa al sindicat UNIA com a màxim responsable: "De moment, en coherència amb una sèrie de responsabilitats professionals i personals adquirides, seguiré vivint i treballant al mateix lloc on he viscut i treballat els darrers anys."

Íñigo Iruín, que també va acompanyar el retorn de l'exili de l'exconsellera Meritxell Serret, l'ha acompanyat a la declaració davant el jutge del TSJE, tot i que resta pendent de la citació per declarar davant de la resta de parts per un delicte de desobediència, que no comporta presó. Segons les primeres informacions, Gabriel té assegurada la situació de llibertat a l'espera de prosseguir el procediment judicial.

Gabriel, que va ser declarada "en rebel·lia" el 9 de juliol de 2018 va ser processada el març del 2018 en el procediment penal del Tribunal Suprem espanyol, per la seva implicació en la Declaració d'independència de Catalunya.

Segons apunten alguns mitjans, ha comparegut amb la finalitat "de posar-se a disposició del TS espanyol i regularitzar-ne la situació processal de rebel·lia."

Tot i que no existia en contra seu cap ordre europea o internacional de detenció, ja que el delicte que se li atribueix no comporta pena de presó sinó una multa de fins a dotze mesos, va decidir mantenir-se a l'exili a Suïssa.

Malgrat això, existia una ordre espanyola de detenció perquè fos posada a disposició del TS espanyol per prendre-li declaració.

Segons indica el compte de Free Anna Gabriel, l'exdiputada ha expressat després del viatge a Madrid que "Més enllà d’aquests fets circumstancials, els meus compromisos polítics i socials romanen on eren, amb el meu poble, amb la seva gent, i molt especialment, amb el conjunt de les persones represaliades", i que "Després de més de 4 anys d’exili, avui es produeix un pas processal necessari per recuperar una llibertat de moviments que mai hagués hagut de perdre, ni jo ni ningú."