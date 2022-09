Debat independentista

Anna Gabriel participarà a l'acte de cloenda de la 6à edició Escola d'Estiu de la CUP

Més de 400 persones ja s'han inscrit a la 6à l'Escola d'Estiu de la CUP, que tindrà lloc els propers dies 16, 17 i 18 de setembrea La Nau Bostik (Barcelona) sota el lema "La llibertat és un hàbit". Frase que vestirà l'espai de debat que vol reflexionar sobre el context polític, econòmic i social que vivim actualment tot posant el focus en la sobirania i la comunitat i així, traçar el camí cap a les eleccions municipals. L'exdiputada i represaliada per la justícia espanyola, Anna Gabriel, serà una de les participants en l'acte de clausura de l'Escola, el diumenge 18 a les 14:30h.

Durant aquests tres dies, més d'una seixantena de polítics, intel·lectuals i activistes socials de l'àmbit nacional i internacional -des d'Euskal Herria, Andalusia, o d'altres indrets d'Europa i els EUA- participaran de l'Escola tot repartits en divuit taules. En elles, s'abordaran temes clau per la construcció del projecte polític cupaire com són els límits i les potencialitats del municipalisme o l'actualitat de lluites centrals des de l'ecologisme, el feminisme, l'antifeixisme o l'antiracisme, així com la construcció de la classe a través d'aquestes. Alguns dels ponents d'enguany són Jasbir Puar, Marcello Musto, Carlos Fernández Líria, Françoise Vergés, Xavier Antich o Teresa Rodríguez.

El divendres 16 a les 19h arrencarà l’Escola amb la presentació del Centre d'Estudis d'Unitat Popular (CEUP), una entitat que neix amb l'objectiu de servir com a nucli de reflexió i generador d'eines i idees pel debat polític, obert a la participació de totes aquelles persones que es senten properes al projecte de construcció de la Unitat Popular. D'altra banda, les jornades comptaran, també, un espai cultural, lúdic i festiu a través del concert de Rodrigo Laviña amb Extraño Weys (dissabte al vespre), una exposició fotogràfica a càrrec de l’Arxiu Serra i Puig i parades de diversos artistes d'arreu dels Països Catalans.