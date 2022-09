Txiki

Actes en el 47è aniversari de l'afusellament de "Txiki" a Cerdanyola del Vallès

En el 47è aniversari de l'afusellament de Jon Paredes Manot "Txiqu" es realitzarà l'acte que es de memòria el proper diumenge 27 a les 12h al bosc del cementiri de Collserola, a la pista forestal de Can Catà, on va ser assassinat per un escamot de guàrdies civils voluntaris.

Des fa anys s'hi celebra un acte d'homenatge i record a "Txiki", un dels darrers assassinats pel franquisme, en què hi assiteixen familiars, amics i persones que hi mantenen la memòria d'aquest lluitador basc, amb intervencions i ofrena floral.

Acte a l'antiga presó Model

En el marc de la celebració del 47è aniversari de l'afusellament de "Txiki" es va realitzar un acte divendres 23 de setembre a l'antiga presó Model.

Hi participaren Iñigo Ruíz de Pinedo, d'EH Bildu, Magda Oranich, advocada, i David Budria, represaliat en l'operació 23S contra els CDR. L'acte comptà amb unes actuacions musicals de Joan Pere Le Bihan i Dani Gallardo.

⬛️⬜️ Comença l’acte de l’homenatge al Txiki a la Model



Parlem de la repressió d’ahir i d’avui i no ens van aturar i no ens aturaran.#TornemhiPerVèncer#Independència pic.twitter.com/t2OiSxndiy — SectorialsANC (@SectorialsANC) September 23, 2022