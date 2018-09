El testament de Jon Paredes Manot "Txiki", militant d'ETA assassinat pel règim feixista

El 'testament' de Jon Paredes Manot "Txiki", militant d'ETA assassinat pel règim feixista, dictat al notari de Zabalaga la vigília del l'afusellament, ja entrat a capella

Al Poble Basc:



Una vegada més, el feixisme de Franco vessarà la sang del poble basc. Problablemente, quan arribi aquest comunicat al poble, jo ja hauré caigut a mans de l'escamot d'execució.

El meu intent d'escriure aquest comunicat és posar una vegada més en relleu la repressió que pateix el poble basc i tots els pobles d'Espanya. No hem de deixar de banda el nostre objectiu: la creació d'un Estat Socialista Basc, objectiu pel qual han caigut i han donat vida a molts militants revolucionaris, entre ells el darrers caiguts en combat a l'Estat espanyol, Kepa, Nicia, Montxo, Andoni, i no serà els últims.

Sou vosaltres, la classe treballadora i el poble en general, que dueu a terme la lluita fins fer caure el règim franquista; llavors es durà a terme el nostre objectiu i podreu construir una societat nova, sense classes, on no existeixi l'explotació de l'home per l'home. Avui a mi m'assassinaran pel simple fet de lluitar pel meu poble. Això, per al règim de Franco és un crim, mentre no és un crim assassinar els militants d'ETA abans de capturar-los, ni tampoc és un crim matar la gent a manifestacions, controls, etc. Avui som nosaltres els qui ens trobem al banc dels acusats, però demà s'hi trobaran ells, o sigui, Franco i tota la seva banda; i sereu vosaltres qui fareu justícia: no ho oblidieu, ja que els meus companys i jo ja no podrem veure-ho. Confiem en vosaltres.

Per últim, vull fer saber als meus companys d'organització i al nostre poble que, mentre em trobava en llibertat, he complert com a militant i com a fill del poble, i ja que que no he caigut assassinat "legalment" com els meus companys, he demanat com a darerra i única petició de ser afusellat davant un escamot d'afusellament com un Gudari més, recordant tots els que han mort per Euskadi, duent a la ment la nostra Ikurriña, ja que moriré lluny d'ella ... Ara us toca a vosaltres de fer justícia.



Visca la solidaritat dels pobles!

¡Gora Euskadi Askatuta!

¡Aberria ala hil Euskaki zutik!