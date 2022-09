27-S

Mobilitzacions a Palma i Barcelona en contra de la massificació turística

El proper 27 de setembre, coincidint amb el dia mundial del turisme i en col·laboració amb les ciutats de la xarxa Sud d'Europa contra la Turistització (SET) com ara Venècia, Lisboa, Donostia, Marseille, Mallorca o Barcelona.

Moviments populars i entitats de Barcelona i Palma s'han sumat a la mobilització global que es fará el proper 27 de setembre, coincidinit amb el dia mundial del turisme sota la idea "WORLD TOURISM DAY = COLLAPSE TOURISM DAY" en col·laboració amb les ciutats de la xarxa Sud d'Europa contra la Turistització (SET) com ara Venècia, Lisboa, Donostia, Marseille, Mallorca o Barcelona. Concretament a Bacelona serà a 19h, davant de La Pedrera, (Passeig de Gràcia 92) on s'ha fet una crida a portar material per fer soroll i a Palma, a la mateixa hora per a realitzar una gran cadena humana envoltant el Consolat de Mar.

A Barcelona, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT), assenyala que aquest any, especialment aquest estiu, han vist com els barris han tornat a patir la massificació turística: carrers, places i transport públic saturats, dificultats en la mobilitat, pèrdua d'espais reapropiats després de la pandèmia, soroll fins les tantes, reaparició de botigues de souvenirs, etc. Són només els impactes més visibles, però saben que n'hi ha de més profunds i dolorosos: expulsió de veïnes per la pressió immobiliària, contaminació provocada per avions i creuers, un monocultiu turístic que acapara el mercat de treball i el sotmet a més explotació i precarietat encara, emissions de CO2 en un context de crisi climàtica, energètica i ambiental que ja no són una amenaça sinó una realitat.

Alhora veuem com les mateixes administracions públiques que fa poc temps han fet les seves declaracions d'emergència climàtica, es feliciten per aquesta recuperació del turisme de masses i segueixen invertint diners públics en una la promoció d'una indústria turística que augmenta les desigualtats i continua arrasant la ciutat i el planeta.

A Palma, una trentena de moviments populars i entitats s'han adherit a la mobilizació i aquest dissabte han apuntat que la situació de massificació turística viscuda a les illes i en especial Mallorca, aquest estiu ha estat "insostenible". "El cost d'aquest model econòmic basat en la intensificació turística és elevadíssim en l'àmbit econòmic, social i ambiental".

"Depenem cada vegada més del "tot turisme" que impossibilita una diversificació econòmica, mentre es facilita el negoci de grans empreses i fons financers que veuen en aquest sistema uns guanys a curt termini amb un cost mínim i uns efectes col·laterals altíssims per a la població i els recursos naturals. Mentrestant es destina gran quantitat de diners públics a prioritzar la construcció o ampliació d'infraestructures viàries, aeroportuàries i portuàries per augmentar la seva capacitat operativa, privatitzant-se els guanys i socialitzant-se les pèrdues", han explicat.

Així, asseguren que el model turístic genera moltes emissions contaminats, a més de produir una major bretxa social i una gentrificació de la població. Davant aquesta situació, fan una crida perquè la societat agafi consciència i s'uneixi a la lluita "pels nostres barris, per les nostres ciutats i pobles, pel nostre territori, per les treballadores i treballadors, pel nostre clima, per la nostra costa, per la nostra salut, pel nostre futur".