turisme massiu

Bloquegen un bus turístic a Barcelona durant la mobilització contra el retorn del turisme massiu

L’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic exigeix que es redueixi de manera progressiva el trànsit aeri a Catalunya, Així com la limitació de l'arribada de creuers i que s'elabori un pla que els permeti anul·lar totalment aquesta activitat, en un futur.

Durant la protesta contra el retorn del turisme massiu a la ciutat de Barcelona, convocada per l’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic, els manifestants han bloquejat el pas d’un bus turístic a la plaça de Colom.

L'entitat veïnal ha manifestat que el retorn del turisme massiu a la ciutat, genera importants impactes socials i ambientals com, per exemple, “l’expulsió del veïnat, la contaminació de l’aire, la massificació de carrers i places o la desaparició del comerç de proximitat i la precarietat laboral”. Per això retreuen a les administracions que no hagin “repensat el model de turisme per tal de diversificar l’economia”, diuen

També ha donat a conèover fet una llista de propostes per tal de minimitzar, diuen, l’impacte del turisme. Entre les iniciatives, demanen per exemple que s’aturi qualsevol proposta d’ampliació de l’aeroport o del Port de Barcelona i que es redueixi de manera progressiva el trànsit aeri a Catalunya. Pel que fa a l’arribada de creuers, exigeixen la limitació d’aquestes embarcacions i l’elaboració d’un pla que els permeti anul·lar totalment aquesta activitat, en un futur.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Avui les veïnes de <a href="https://twitter.com/AssBarrisDT?ref_src=twsrc%5Etfw">@AssBarrisDT</a> s'han mobilitzat per deixar clar que volem <a href="https://twitter.com/hashtag/MenysTurismeMesVida?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MenysTurismeMesVida</a>. <br><br>Les institucions segueixen imposant-nos un model de ciutat, el de <a href="https://twitter.com/hashtag/MarcaBarcelona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#MarcaBarcelona</a>, que, amb el turisme massiu al centre, destrossa barris i precaritza les nostres vides. <a href="https://t.co/I4jVpWF5Ib">pic.twitter.com/I4jVpWF5Ib</a></p>— Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) <a href="https://twitter.com/aramateix/status/1538492252812713990?ref_src=twsrc%5Etfw">June 19, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>