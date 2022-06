#MenysTurismeMésVida

"Si torna el turisme massiu, tornem als carrers el 19 de juny!"

L’Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic ha convocat aquest diumenge una concentraAcció per exigir #MenysTurismeMésVida a la ciutat. El retorn del turisme massiu i extractiu a Barcelona és innegable des de fa setmanes, com ho són tots els seus impactes socials i ambientals: expulsió del veïnat, contaminació de l’aire, massificació de carrers i places, desaparició del comerç de proximitat, emissions de CO2 fatals per a l’emergència climàtica, concentració laboral en un sector especialment explotador i precaritzador, reforç de la dependència d’un sector altament vulnerable (només cal veure l’efecte de la covid als llocs més turistitzats).

Han desaparegut dels àmbits institucionals les veus que durant la pandèmia demanaven repensar el model i diversificar l’economia, i s’aposta descaradament per la promoció turística amb fons públics.



Davant d’això, no ens quedarem de braços creuats. El diumenge 19 de juny tornem als carrers i ens trobem a la Rambla per a una concentraacció de denúncia d’aquest model ecocida.