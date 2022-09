Exili

+Súmate es reuneix amb el President Puigdemont a Brussel·les

L'entiat sobiranista +Súmate s'ha desplaçat al Parlament europeu en una delegació encapçalada per Eduardo Reyes, president d’honor i fundador de l’entitat, i han fet una visita al MH President Carles Puigdemont, en què han comentat l’actualitat política i i s’ha informat el President a l'exili de les accions actualment en marxa de l'entitat.

La delegació de +Súmate han informat el President de recollida de signatures en suport de l’autodeterminació i l’amnistia per a Catalunya ( https://www.autodeterminacioiamnistia.cat/), així com sobre el proper la iniciativa republicanament.cat (https://www.republicanament.cat/) que vol fer créixer "el nombre de municipis amb governs republicans tant en el dia a dia com en el camí cap a l’assoliment ple de la República Catalana.

Destaquen han agraït la bona acollidad el President Puigdemon ten aquesta nova visita: “El President a l’exili i a totes les persones exiliades i represaliades ens han de tenir tots al seu costat sempre."