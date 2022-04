+Súmate

+Súmate enceta la campanya per l'Amnistia i l'Autodeterminació

En aquesta presentació s'ha anuncait una recollida de signatures per reivindicar l’amnistia i l’autodeterminació. Es tracta d'una iniciativa s’adreça als castellanoparlants i pretén “fer pedagogia” i “explicar” el “conflicte polític” existent a Catalunya. Durant els pròxims quatre mesos l’entitat tenen previst fer actes arreu del territori i arribar a les 100.000 signatures per tal que “quedi constància” que hi ha castellanoparlants a favor de la independència. “Volem fer evident que l’independentisme no entén ni de llengües ni d’orígens”.

En aquesta presentació el president de l’entitat, Manuel Bueno, que ha recalcat, en referència al "Catalangate’", que cal “depurar responsabilitats” i ha defensat que “no es pot espiar a algú pel que pensa o fa”. Bueno ha condemnat les accions d'espionatge per part de l'Estat i ha considerat que “s’agreuja” perquè està motivat per temes ideològics: “L’Estat va en contra de l’independentisme.” En aquest sentit ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que “apliqui” l’estat de dret i “depuri totes i cadascuna de les responsabilitats”.

Súmate a la Autodeterminación y Amnistía para Catalunya.



👉 https://t.co/SATfHRDUwC



🖋 En democracia manisfestarse, votar, cantar o protestar pacíficamente no debe ser delito. pic.twitter.com/qSLInMuMIY — Súmate ➕ (@sumate_asoc) April 20, 2022