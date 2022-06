Vaga de Fam

Carles Puigdemont s'adreça a Salvador Ribot: "un acte que t'honora i que ens interpel·la a tots, tot removent les nostres consciències"

Aquest dimarts, Salvador Ribot ha rebut una del president legítim, Carles Puigdemont per fer-li arribar el escalf "per aquesta acció tan coratjosa en defensa del català a l'escola, un acte que t'honora i que ens interpel·la a tots, tot removent les nostres consciències.

També li fa saber, que "amb aquesta acció de desobediència no-violenta, un cop més, que tenim davant un Estat espanyol que no té cap mania ni cap escrúpol a l'hora de reprimir-nos i d'esclafar les nostres demandes pacífiques i democràtiques amb les porres i els tribunals".

Afegeix, "el teu és un gest íntim i personal, perquè sense plantar cara iconfrontar­-nos-hi de manera permanent cadascú de nosaltres, estem abocats a la derrota. La llengua és la columna vertebral de la nostra identitat col·lectiva, però també intima i personal. A aquestes alçades, tots sabem que l'única via per salvar el català és convertint-lo en la llengua d'estat, i aquest estat hadeser la República Catalana. Sense assolir la independència, la llengua estarà cada vegada més assetjada i qüestionada".

Puigdemont, s'acomiada, "per a agrair-te un cop més tot el teu compromís polític i la teva implicació en l'Assemblea de Representants del Consell per la República. Sense persones com tu mobilitzades i implicades arreu del país no podríem tirar endavant ni aspirar a aconseguir la independència. Desitjo que puguis concloure la vaga de fam com més aviat millor i que tinguis una bona recuperació".

Jordi Magrià, (𝔹𝕚𝕔𝕞𝕒𝕟) també ha mostrat la seva solidaritat amb Ribot i ha recordat que "Aquest cap de setmana he estat a la Catalunya del Nord, no he pogut parlar català enlloc; hotel, restaurants, comerços. No m'he sentit a casa.

Si perdem l'idioma perdem la nostra Identitat"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/VagaDeFamPelCatal%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VagaDeFamPelCatalà</a> Dia 12<br><br>He demanat permís al MHP <a href="https://twitter.com/KRLS?ref_src=twsrc%5Etfw">@KRLS</a> publicar aquesta carta que m'ha adreçat.<br>Orgullós del nostre president legítim.<a href="https://twitter.com/hashtag/elcatal%C3%A0noestoca?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#elcatalànoestoca</a> <a href="https://t.co/jheHSQgLKh">pic.twitter.com/jheHSQgLKh</a></p>— Salvador Ribot i Pons (@muscluman) <a href="https://twitter.com/muscluman/status/1534139982994079744?ref_src=twsrc%5Etfw">June 7, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/VagaDeFamPelCatal%C3%A0?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#VagaDeFamPelCatalà</a> Dia 11<br><br>Inesperat regal, estic rebent tanta generositat, com <a href="https://twitter.com/JordiMagria1?ref_src=twsrc%5Etfw">@JordiMagria1</a>, que puc dir que no vaig faltat de forces.<br><br>Moltes gràcies Jordi 😘😘<a href="https://twitter.com/hashtag/elcatal%C3%A0noestoca?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#elcatalànoestoca</a> <a href="https://t.co/nY8DX6cqbA">https://t.co/nY8DX6cqbA</a></p>— Salvador Ribot i Pons (@muscluman) <a href="https://twitter.com/muscluman/status/1533871206876823553?ref_src=twsrc%5Etfw">June 6, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>