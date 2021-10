REPRESSIÓ

El president Puigdemont queda lliure a Sardenya després de declarar als jutjats

"És el moment de dir-li a Espanya, ja n'hi ha prou. Prou de seguir un camí que no li ha donat cap resultat positiu, un camí que dificulta una resolució política d'un conflicte polític, el conflicte entre Catalunya i Espanya, que consisteix en negar als catalans el dret a decidir el seu futur, a exercir el dret a l'autodeterminació "

El president Carles Puigdemont s'ha mostrat "molt content" de la decisió de tribunal, tot i que "estava tranquil perquè sabia que acabaria així". "Fa quatre anys que vam emprendre el camí de l'exili i hem fet front a tres ordres internacionals d'arrest. En el meu cas, he comparegut davant de tres jurisdiccions, la belga, l'alemanya i la italiana, i en aquests anys Espanya no ha aconseguit cap de seus objectius polítics, és evident que han utilitzat el poder judicial per aconseguir els seus objectius polítics ", ha afirmat el president en una roda de premsa realitzada aquest vespre a l'Alguer. Afegint que

La defensa de l'expresident de la Generalitat, per la seva banda, ha insistit que el Tribunal Suprem no és "competent" per emetre l'euroordre. "Des del primer dia, al novembre de 2017, vam plantejar que hi havia un problema de competència i el Suprem ha anat canviant les raons per tenir la competència en funció del desenvolupament dels esdeveniments", ha dit l'advocat Gonzalo Boye en roda de premsa a l'Alguer, al costat de Carles Puigdemont, el seu advocat sard, Agostinangelo Marras i Josep Maria Alay (cap de l'oficina del president).