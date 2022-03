+Súmate dóna suport a la vaga en defensa del català del 23M

Vaga 23M

L'associació +Súmate ha mostrat el suport a la vaga en defensa del català del 23 de març

Després de dies de vaga dels mestres i professors en lluita per les seves reivindicacions laborals, el proper dia 23 aquests dies de vaga encavalcaran amb un dia de vaga en defensa del català a l'escola, convocada incialment per la COS, USTEC, la Intersindical-CSC i el SEPC.

+Súmate, conjuntament amb el Consell per la República o la Plataforma per la Llengua, o sindicats com l'STEI de les Balears, s'afegeixen a la reivindicació de la defensa del català en l'ensenyament després de les denúncies de grups espanyolistes i les sentències judicials que pretenen eliminar o reduir a la mínima expressió la llengua catalana als centres escolar.

Suport a les mobilitzacions de la vaga del 23M: el català no es toca!

Des de +Súmate ens afegim a les mobilitzacions i reivindicacions de la vaga del 23 de març en defensa del català a l’escola. Perquè senzillament, i com ja hem dit en altres ocasions, el català no es toca!

La defensa de la llengua catalana és la defensa del nostre model lingüístic, de cohesió social i de país. Per això sempre estarem al costat dels qui defensen fermament una escola que tingui com a objectiu la integració, la cohesió i que superi la segregació.

Som un sol país, amb diversitat i riquesa. I ens uneixen uns valors de democràcia, pluralitat i respecte per la terra i la societat que ha acollit persones vingudes d’arreu per construir un futur millor.

Cal sortir al carrer com els nostres pares i mares, com les nostres àvies i avis, per aturar les maniobres que pretenen dividir la nostra societat en base a imposicions alienes a la realitat i als interessos de la majoria. Cal sortir al carrer de nou, també, per defensar els drets laborals de mestres i professors dels nostres fills.

Moltes famílies nouvingudes a Catalunya fa quatre o cinc dècades van lluitar perquè els seus fills aprenguessin el català, perquè fos una oportunitat per a ells i una fortalesa per a la societat catalana. Ningú ha perdut res, ningú ha renunciat als seus orígens. Senzillament han treballat perquè tots els qui viuen i treballen a Catalunya continuessin sent un sol poble.

Com deia el vell eslògan, el català és cosa de tots, i per això no es toca.

Associació +Súmate

22 de març de 2022