La CUP Olot revela que la variant no estarà acabada abans del 2027 i reclama mesures pel mentrestant

En conseqüència, la CUP insisteix que és urgent fer un Pla de Mobilitat Comarcal i prendre mesures per reduir el trànsit de camions pels carrers de la nostra ciutat.

Per exemple, la CUP reclama que s'obligui als camions que ja hagin descarregat a sortir per l’A26, estalviant així la meitat dels trajectes que aquests fan per l’Avinguda Sant Jordi.

La modificació de l'ordenança de circulació aprovada pel Ple de l'Ajuntament d'Olot es va publicar al BOP el 18/07/2022 i va entrar en vigència l'endemà. El seu Art. 55 Punt 4 estableix: "Els vehicles pesats hauran de seguir l'itinerari obligatori i respectar els horaris del decret d'Alcaldia".

L'equip de govern encara no ha començat a aplicar les restriccions de la nova ordenança als camions i ha informat extraoficialment a la CUP que té previst començar-ho a fer a l'inici del curs escolar.

Tanmateix, la CUP assenyala que sí que s'està aplicant l'ordenança a bicicletes i patinets. En les últimes setmanes, Olot ha fet un operatiu especial en què s'han aturat 35 persones, s'han multat 5 persones que anaven en patinet i s'han multat 3 persones que anaven en bicicleta. Pel regidor de la CUP, Jordi Gasulla, l'Ajuntament està "sent fort amb els febles i feble amb els forts".