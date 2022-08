INTERNACIONAL

El govern espanyol cancel·la l'enviament de tancs Leopard a Ucraïna després de la visita de Pedro Sánchez a Sèrbia

Pedro Sánchez va donar suport divendres passat a Sèrbia en el conflicte que el país manté amb Kosovo, declarat unilateralment independent des del 2008 amb reconeixement de 98 dels 193 països de l’ONU. “Espanya i Sèrbia són amics des de fa molt de temps”, va dir el president del govern espanyol en la primera aturada del viatge oficial que el duu aquests dies als Balcans occidentals. “Ens uneix el convenciment de garantir el respecte al dret internacional i a la integritat sobirana i territorial dels estats”, va afegir. “Espanya està i estarà al costat de Sèrbia pel que fa a Kosovo”, va subratllar Sánchez.

"Sempre trobareu un aliat [a Espanya] per poder integrar-vos a la UE"; "Sou part d'Europa". Des de Sèrbia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va comprometre divendres el suport de l'Estat espanyol a la integració d'aquest país a la UE, un procés per al qual Belgrad ja compta amb l'estatus de candidat des de fa una dècada. El cap de l'executiu espanyol va reclamar a aquest país un esforç per emprendre les reformes necessàries per unir-se al club dels 27, i va exalçar els ''llaços que uneixen els dos països", després de reunir-se amb el president serbi, Aleksandar Vučić, al Palau de Sèrbia.

Avui, cinc dies després de la visita de Pedro Sánchez a Sèrbia (aliada tradicional de Rússia) el govern espanyol ha cancel·lat l'enviament de tancs Leopard a Ucraïna.