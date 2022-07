Mobilització del "Volem Google En Català!"

El compte d'Apps en català ha difós una convocatòria de reclamació de Google en català per a demà 22 de juliol.

Segons els activites a favor de la catalització d'internet, ells serveis de @Google van començar oferint-se en català, però "últimament ens discriminen en cada servei nou que presenten. Ja n'hi ha prou! Aquest divendres, a les 8 del matí, piularem conjuntament que volem Google En Català!"

Recorden que demà, 22 de Juliol, farà 1 més del llançament @googlenews a l'Estat espanyol, sense incloure mitjans escrits en català. Després d'un més reclamant que es faci efectiva la catalització de Google, recorden que "La censura de mitjans hauria d'estar prohibida!"

I emplacen als usuaris de la xarxa a piular "tots junts a les 8 del matí. Volem Google En Català!"

D'altra banda, Cabassers.org, que treballa per regularitzar i respectar la toponímia catalana, també s'ha afegit a aquesta crida de demà per reclamar que Google i Google Maps respectin el català a la xarxa.

Participarem a la campanya del dia 22 per a demanar a @Google els seus productes en català. Us hi voldreu afegir? https://t.co/XsqPl0JcMV