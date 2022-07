Animalista

La CUP de Reus vol que l’antiespecisme sigui present als projectes educatius

Demana que s’ofereixi formació i informació als centres educatius

La CUP de Reus vol que l’antiespecisme s’inclogui als projectes educatius. Per a aconseguir-ho, la regidora Mònica Pàmies demana que s’ofereixi formació i informació sobre antiespecisme als centres educatius de la ciutat.

La formació animalista proposa de crear una taula de treball en el marc del Consell Educatiu de Ciutat per a recopilar, conjuntament amb entitats i associacions proteccionistes del territori, material informatiu que faciliti la tasca als centres educatius. Així mateix, la CUP demana de portar el resultat d’aquesta taula a tots els centres educatius, a través de l’ARE (Àrea de Recursos Educatius) de l’Ajuntament, perquè l’adaptin als seus programaris i els puguin introduir en el planejament del curs escolar.

Pàmies assegura que «els nostres infants, nens, nenes i joves ens han ensenyat quin és el camí cap al respecte pel Medi Ambient i l’ecologisme. Aquest respecte i consciència de protecció col·lectiva influeix en les famílies, àvies i avis i també a mares i pares». La regidora animalista subratlla el paper protagonista d’infants, adolescents i joves a l’hora d’actuar correctament. «Tot plegat ens fa evident que, pel que fa als temes ecològics i mediambientals, la lluita pel canvi del dia a dia s’ha capgirat. Ara són els “petits de casa” qui ens mostren les regles, molt ben apreses, sobre què fem i com ho fem», destaca la cupaire. Pàmies posa èmfasi en el paper dels projectes educatiu en boca de la mateixa Generalitat que, literalment, aposta per «projectes fonamentats en el compromís i la interacció comunitària».

La regidora cupaire destaca que alguns centres educatius reusencs han sol·licitat xerrades sobre la tinença de gossos i gats, un tipus de formació que els animalistes anomenem “mascotisme”. «No dubtem que tot programa que eduqui sobre la millora del benestar i la responsabilitat en la tinença animal pot ser positiu, però hem d’anar més enllà. En una societat que evoluciona no ens podem quedar enrere», assevera Pàmies. La regidora conclou que infants i joves han de conèixer el respecte entre espècies, és a dir, l’antiespecisme. D’entre les diferents definicions del terme, la cupaire ho sintetitza com el propòsit d'eliminar la mirada de dominància antropocèntrica i substituir-la per l’empatia i el respecte entre espècies.

Pàmies recorda que infants i joves mostren una capacitat increïble per a assimilar conceptes i situacions que són molt dures per a tothom. «No menyspreem la seva capacitat de decidir i el seu dret a ser informats correctament», conclou.