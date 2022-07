Pobresa energètica

La Crida per Sabadell presenta una moció per facilitar l'accés a l'energia a les llars vulnerables amb recusos econòmics limitats

La Formació vol que l’Ajuntament trenqui amb les desigualtats energètiques i demana una prova pilot de cinc comunitats energètiques de titularitat municipal que inclogui bonificacions perquè les famílies amb situació de vulnerabilitat econòmica també puguin ser usuàries.

La Crida per Sabadell avui a una roda de Premsa ha explicat la moció que presenten al Ple de Juliol del 2022 i que pretén que l’Ajuntament impulsi les comunitats energètiques com ja s’havia aprovat per unanimitat a la moció presentada el gener del 2021.

La formació presenta aquesta moció per tal de forçar al govern a “actuar d’una vegada en un procés absolutament essencial com és la transició energètica i el canvi energètic. Menys declaracions i més accions.” Explica la seva portaveu Nani Valero.

“Volem remarcar que la proposta és la de posar en marxa cinc comunitats energètiques de titularitat municipal que ens ajudi a trencar amb les desigualtats energètiques. L’Ajuntament és el màxim responsable de trencar amb les desigualtats a la ciutat i s’han de treballar de manera immediata, per això posem la proposta que és viable i demanem que sigui efectiva al pressupost del 2023.” Conclou la regidora Nani Valero.

La formació proposa que les persones beneficiàries de les comunitats energètiques municipals ho siguin per concurs públic amb cessió temporal d’autoproducció elèctrica establint quotes de participació en el que es tindran en compte elements de bonificació per a les famílies amb pocs ingressos o que es consideri es troben en situació de pobresa energètica.

A la mateixa roda de premsa, el membre de la Crida i número 6 de la seva llista electoral pel 2023, Allan Contreras ha volgut aprofitar per denunciar l’actitud de tots els polítics del consistori a la Junta de Portaveus, arran de la moció que van presentar per denunciar i rebutjar els assassinats a la massacre de Melilla.

“Volem expressar la nostra sorpresa perquè tots els partits van demanar eliminar els punts de la derogació de la llei d’estrangeria i pel dret a lliure circulació.” Explica l’Allan Contreras.

“Això ens porta a pensar que les accions de foto i aparador, per part de totes les formacions polítiques els va molt bé, però quan es tracta de forçar l’eliminació d’aquelles lleis que ens estan assassinant i portant a un món desigual ja no ens mullem tant.” conclou.

La moció presentada per la Crida a la qual es va sumar com a coproposant ERC, no s’ha aprovat pel vot en contra del PSC i Ciutadans.