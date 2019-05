Municipals 2019

Anna Gabriel posa la veu a l’anunci electoral de la CUP

La Candidatura d’Unitat Popular ha presentat el seu anunci electoral «Atreveix-te», que s’emetrà a les diverses televisions públiques i que compte amb la veu de l’ex diputada de la CUP, Anna Gabriel, que actualment es troba a l’exili.

Amb el vídeo «Atreveix-te», la CUP ha volgut fer una crida a la responsabilitat col·lectiva, a capgirar-ho tot i a escollir entre les empreses privades, que tenen el monopoli dels serveis públics, i qui vol municipalitzar sense embuts i recuperar allò que és de totes; entre qui vol escapçar la capacitat popular de decidir sobre totes les coses o qui vol recuperar la sobirania popular per intervenir políticament en tot allò que afecta a les nostres vides; entre qui porta massa anys fent de l’esfera política un modus vivendi de preservació dels seus privilegis o qui sap que quan hi és la CUP, les coses canvien.

Per tant, la formació es reivindica com a única opció política garant de la transformació real i de realitzar canvis profunds a les institucions, per impulsar polítiques de baix cap a dalt i des del moviment popular, que tinguin la finalitat de posar les institucions al servei de la gent.