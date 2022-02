NI presos ni exiliats

Manifestació a la Vila de Gràcia de Barcelona pel lliure retorn d'Anna Gabriel i l'Amnistia

Aquesta vesprada, centenars de persones s'han manifestat pels carrers de la Vila de Gràcia de Barcelona per reivindicar el lliure retorn d'Anna Gabriel, que porta quatre anys exiliada a Suissa.

A un quart de vuit les manifestants encapçalades per un cartell gegant que diu “Et volem a casa, Anna Gabriel” han sortit de la Plaça de la Vila de Gràcia en una marxa lenta. El comitè de suport de l’ex-diputada de la CUP a Gràcia ha convocat la manifestació amb el missatge “Anna, et volem a casa” i ha comptat amb el suport de diversos col·lectius de l’esquerra independentista com ara la CUP, Arran, Alerta Solidària i Endavant.

Segons el digital l'Alerta, han tallat el Carrer Gran de Gràcia durant un parell de carrers i s’han tornat a introduir al centre de la vila. Els manifestants han encès torxes de foc mentre acompanyen la marxa fins a Plaça Joanic on és durà a terme l’acte polític.

La mare de l’Anna Gabriel ha parlat davant de centenars de persones que s’han mobilitzat per la vila de Gràcia exigint el retorn. “El seu exili forma part de la seva activitat política activista i contra l’estat espanyol. Demanem el retorn de totes les exiliats, lliures de represàlies i sense cap condemna”.

"La Anna Gabriel ens recorda que no hi ha joves que no coneguin la presó o l’exili. Just després d’aquell octubre vam fer un poble unit. Octubre és i serà un punt de no retorn", ha manifestat, David Fernández.

En un àudio, enviat des de Ginebra, una Anna Gabriel francament emocionada ha agraït el suport dels assistents i ha reivindicat l’acte polític: “Avui és dia d’acte polític de posar per davant molta de les companyes que lluiten, que també fan front a processos judicials”

El col·lectiu de Free Anna Gabriel també ha fet una crida a la participació: “Tornem als carrers pel retorn de les exiliades. Per la llibertat de les preses. Per la fi de la repressió. Per l’amistia”.