Debat

Xarrada-Debat a Alcoi: "El País Valencià que volem"

Coincidint amb el 315 aniversari de la derogació dels nostres Furs i drets nacionals i la imposició del Decret de Nova Planta, des de Decidim, Intersindical Valenciana i Acció Cultural del País Valencià (ACPV) a les comarques l'Alcoià-Comtat a través del Casal-Centre Ovidi Montllor d’Alcoi (CCOM), han organitzat aquesta xerrada.

Serà este dimecres 29 de juny a partir de les 19:30 h. al Casal-Centre Ovidi Montllor (C/.Vistabella, 8) que acollirà la xarrada-debat sota el títol “El País Valencià que volem” amb presentació de l’alcoiana Emma Rodríguez-Castelló (Intersindical Valenciana) i Antoni Infante, fundador de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Decidim.

Després de la xarrada tindrem temps per poder debatre entre tots i tots els assistents. Com no pot ser d’altra forma, des de les entitats organitzadores convidem a totes i tots qui vulga assistir a esta jornada.