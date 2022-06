OPERACIÖ CATALUNYA

Nous àudios de l’anomenada ‘Operació Catalunya’ mostren algunes ‘interferències judicials’ del ministre d’Interior Jorge Fernández Díaz que ja realitzava fa 40 anys quan era governador civil de Barcelona

Avui el diari El País ha fet públic uns àudios entre els policies Jose Manuel Villarejo i Eugenio Pino i el ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz on hi ha una mostra d’algunes ‘interferències judicials’ de l’anomenada ‘Operació Catalunya’ similars a les que utilitzava Fernández Díaz quan era governador civil de Barcelona l’any 1982

Transcrivim un moment de la conversa entre el ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i el comissari José Manuel Villarejo

Jorge Fernández Díaz- Hoy se presenta (la denuncia), ¿no?.

José Manuel Villarejo- Sin ninguna duda.

Jorge Fernández Díaz- ¿Cuándo sería..?

José Manuel Villarejo- Lo ideal es que se presente hoy.

Jorge Fernández Díaz-¿Quién iría? Usted con el jefe de la UDEF.

José Manuel Villarejo- Sí,sí, yo iría con él.

Jorge Fernández Díaz- ¿A ver al juez Fernando Andreu?

José Manuel Villarejo- Bueno, a ver al que esté de guàrdia.

Jorge Fernández Díaz- Claro ¿Quién está de guardia hoy?

José Manuel Villarejo- Pues me parece que Rus,¿no? esta semana.

Jorge Fernández Díaz- Pues Ruz no es el mejor, ¿no?

José Manuel Villarejo- No, Ruz no es el mejor.

Més endavant José Manuel Villarejo explica que el degà de l’Audiència Nacional espanyola Santiago Pedraz farà parlar al jutge que li toqui el cas amb els responsables de l’anomenada ‘Operació Catalunya’.

Aquestes pràctiques d’interferir en la ‘independència del poder judicial’ Jorge Fernández Díaz ja les realitzava fa 40 anys quan era governador civil de Barcelona. L’any 1982 va ordenar les detencions de 6 independentistes que en una manifestació sostenien una pancarta amb el lema “Independència”. En aquella ocasió Fernández Diaz va fer que coincidís la data de les detencions dels independentistes amb el fet que el jutge de guàrdia fos un jutge ultradretà de la seva confiança (Luís Fernando Gómez Vizcarra) per així assegurar-se l'empresonament dels portadors de la pancarta.