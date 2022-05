Guanyem creu que la marxa de Madrenas certifica la necessitat d'obrir un nou cicle a Girona

Salellas: "El model de govern de Junts i ERC està àmpliament qüestionat a la ciutat i un canvi de nom no implicarà un canvi de projecte"

Guanyem Girona ha fet una primera valoració respecte l'anunci fet per l'alcaldessa, Marta Madrenas, que no es presentarà a la reelecció l'any 2023. Per Guanyem, la notícia demostra que la ciutat viu un final d'etapa que posa fi a un projecte i a un equip de govern que s'ha mostrat "incapaç" i "estancat" els últims anys: "El model de govern de Junts i ERC està àmpliament qüestionat a la ciutat i un canvi de nom no implicarà un canvi de projecte".

“Es certifica la necessitat d'obrir un nou cicle a Girona. A la ciutat li cal un nou projecte que il·lusioni, que permeti fer el pas endavant que fa anys que la ciutadania reclama", ha explicat el cap de l'oposició. "Necessitem renovació i un lideratge 100% centrat en Girona. Necessitem afrontar amb determinació i noves idees els reptes que s'han anat acumulant al llarg dels anys", ha reblat. Per acabar, Salellas ha volgut agrair els anys de dedicació de Marta Madrenas al capdavant de l'Ajuntament de Girona i ha destacat el seu compromís per la República Catalana.