Repressió

Absolt l'Adrià del Clot en un dur revés al muntatge polític dels Mossos d'Esquadra

Estava acusat de desordres públics i atemptat contra l'autoritat per un suposat cop amb una bandera al mateix agent que acusava Marcel Vivet. La sentència retreu durament als Mossos que mai hi ha hagut cap base per a la seva imputació. Ara, Alerta Solidària i el Grup de Suport a l'Adrià emprendran totes les accions polítiques i jurídiques necessàries per denunciar aquest muntatge policial, per exigir responsabilitats i per seguir defensant el dret de manifestació i reunió lliure de tota amenaça de repressió exercida pels Mossos d'Esquadra per defensar a l'extrema dreta.

La Secció 22 de l'Audiència Provincial de Barcelona ha absolt a l'Adrià, veí del barri del Clot de Barcelona que s'enfrontava a una petició de la fiscalia de 8 anys de presó pels delictes de desordres públics i atemptat contra l'autoritat, amb agreujant d'instrument perillós, per un suposat cop amb una bandera durant el Holi, la manifestació de rebuig a l'acte del sindicat policial d'extrema dreta Jusapol el passat 29 de setembre de 2018, segons informa Alerta Solidària i el Grup de Suport a l'Adrià

La sentència recull els arguments de la defensa sobre la manca de prova des de l'inici del procediment, ja que tota l'acusació s'ha basat en una fotografia seleccionada per la Unitat Central d'Informació d'Ordre Públic (UCIOP). Després que cap dels agents presents a la manifestació pogués situar ni recordar el cop pel qual s'acusava l'Adrià, el tribunal es pregunta "per què l'Adrià porta tres anys i mig suportant la condició d'imputat, com espasa de Dàmocles" per, tot seguit, assenyalar directament a l'agent de Mossos d'Esquadra 17.076, que hauria triat una fotografia i preguntat a l'agent 18.784, pel possible cop que s'hi veia. I diu: "així restà establerta l'existència d'un cop del qual abans no se n'havia fet esment, perquè fins llavors el que havia manifestat l'agent amb TIP 18784 als seus companys era que havia estat colpejat al canell dret i al casc". Un cop, per cert, pel qual va ser condemnat Marcel Vivet. Una duplicitat d'acusacions que vam denunciar públicament tot just fa un any davant d'Interior.

La sentència conclou que de la fotografia no se'n pot extreure la conclusió que hi hagués cap cop, ja que ni es veu que la persona que hi apareix subjecti cap pal ni que l'agent rebi cap cop, però a més a més, destaca que per la posició que s'hi aprecia seria del tot impossible atribuir-lo a l'acusat. També retreu que els Mossos d'Esquadra no aportessin totes les fotografies de què disposaven i en particular de la que va aportar la defensa com a prova documental a l'inici del judici i que, de fet, formava part de la causa contra en Marcel Vivet. Finalment, el tribunal també conclou que la comparativa fotogràfica aportada pels Mossos d'Esquadra no és vàlida, ja que es basa en imatges dubitades i sense cap identificació de l'Adrià, i que, per tant, no es pot concloure que la persona que apareix a les fotografies sigui ell.

Amb aquesta sentència desfà el muntatge policial de les unitats d'informació de Mossos d'Esquadra. Posa de relleu que des del primer dia s'ha perseguit a l'Adrià per ser un militant de l'Esquerra Independentista, i no pas per cap agressió. Un exemple clar de persecució política i aplicació del dret penal de l'enemic per part del Departament d'Interior.