Turisme massiu

Convoquen a fer "un gran mosaic humà" a Palma en el marc de la campanya "Avui per demà"

Més de 80 entitats s'han sumat a la convocatòria per fer un gran mosaic humà en el marc de la campanya "Avui per demà" aquest dissabte a les 18h al a Plaça Major de Palma.

Aquest serà l'acte central de la campanya iniciada el mes de març i que durant 4 mesos té per objectiu recollir les signatures mínimes necessàries per avalin aquesta proposta de Llei d'Iniciativa Popular i que puguis ser votada i tramitada al Parlament de les Illes Balears.

Aquesta proposta, impulsada pels GOB de les diferents illes i a la que ja li han donat suport, més de 90 entitats - entre les quals entitats també d'àmbit estatal com Seo Birdlife, Greenpeace España, Albasud, Stop Ecocidio o Fundación Savia (1), situarà les Illes Balears com a comunitat autònoma pionera en disposar d’una norma pensada per garantir el benestar social i ecològic de les generacions futures.

Durant aquests 3 primers mesos de campanya han estat múltiples els actes, paradetes i mobilització generada per fer extensiva arreu aquesta proposta de Llei https://www.avuiperdema.org/blog/, donar a conèixer què es pretén, i obrir el debat públic i ciutadà enfront un tema essencial com és: quin futur deixam a les generacions que ens venen darrera i de quina manera nosaltres podem contribuir-hi per tal d'assegurar-los un futur amb garanties de benestar en termes ecosocials.

Ara volen fer un acte per celebrar la implicació, el suport i la feina de totes les persones, col·lectius i entitats que s'hi han implicat i també totes aquelles persones que ja han signat la proposta o volen fer-ho i per això, dia 28 de maig tindrem l’oportunitat de tornar a sortir al carrer, amb tots els moviments socials i la ciutadania per agafar força i deixar clar que hem d’actuar avui per aconseguir un demà millor. Convidam a tothom a ser-ne part activa.

L’acte serà conduït per na Margalida Mateu i comptarà amb una ballada popular a les 17h amb el grup Ramallets. A les 18h es durà a terme l’acció-mosaic i, a partir de les 18:30 hi haurà l'actuació dels grups Amulet i Reïna i un taller de serigrafia de banderoles, a càrrec de Malafolla. A tots ells aprofitam per donar-los les gràcies per endavant.

Així, les entitats convocants feim una crida a la participació i a la celebració per reivindicar el poder popular de decidir com volem que sigui el nostre demà i el dels nostres fills i filles.

Entitats convocants:

AlgaidArts, Aliança per l'Emergència Climàtica Mallorca, Amics de la Terra Mallorca, Amics dels Llaços Grisos, Arrels Marines, Asociación Noctiluca, Assemblea Sobiranista de Mallorca, Associació Amics de la Vall de Coanegra, APAEMA, Associació Cultural Aatomic_Lab, Associació cultural Koslowsky, Associació d'Usuaries i Usuaris del Tren, Associació de Veïns des Castell, Ateneu de Lloseta, Biciutat de Mallorca, CEPA La Balanguera, CCOO Illes Balears, Col·lectiu de Dones de Llevant, Col·legi d'Enginyers de Forests a les Illes Balears, Cooperativa de Consum Cultural Corda i Poal, Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions, Docents pel Futur, Endavant Mallorca, Ensenyants Solidaris, Federació AAVV de Palma, Felanitx per la Igualtat, FODESBA, Fòrum de la Societat Civil, Fòrum Social de Mallorca, Fiare Banca Ètica IB, Fundación Savia, Fundació Deixalles, Fundació Iniciatives del Mediterrani, Fundacions Darder Mascaró, GADMA, Greenpeace España, Grup excursionista de Mallorca, Jovent Republicà de Mallorca, Joventut pel Clima, Joves per la Llengua, Justícia Alimentària, La Vida al Centre, LINCC, Lobby de dones de Mallorca, Mallorca Accessible per a Tothom, Mallorca Nova, Mercat Social Illes Balears, Moviment Feminista de Mallorca, Moviment Escolta i Guiatge, Nova Energia Mobilitat, Obra Cultural Balear, Palma XXI, Pla Cultural, Pla de Mallorca XXI, Plataforma Ciutadana de les Pedreres Garrigueta Rassa, Plataforma contra els Megacreuers, Plataforma barri Son Gotleu, Plataforma Son Bonet Pulmó Verd, Plataforma Tren de Llevant, ReM, Recuperem Marivent, Reviure Tofla, Rezero, S'Ateneu Santa Margalida, Salvem Portocolom, SEO-Virot Balears, Sbea, Societat d'Història Natural de les Balears, Som Energia Mallorca, STEI Intersindical, Stop Desahucios, Stop Ecocidio, Terraferida, UGT Illes Balears, Veus feministes, Vianants Mallorca, Volem Via Verda Alaró, REAS, Xítxeros amb Empenta, XR Mallorca.