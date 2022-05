Medi ambient

EL GOB demana la suspensió immediata de les descàrregues d'aigua sobre zones d'alta sensibilitat ambiental

Segons diverses fonts i publicacions a premsa, avions tipus «canadair» del Ministeri de Defensa, que participen des de fa dècades en el dispositiu d’extinció d’incendis a les Balears, haurien realitzat en dies passats pràctiques de vol i descàrrega d’aigua a zones d’alta sensibilitat per a la conservació de les aus.

El El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha presentat denúncia davant la Conselleria de Medi Ambient i Territori reclamant que s’insti urgentment al Ministeri de Defensa espanyol a paralitzar immediatament aquest tipus de pràctiques sobre aquestes i altres zones sensibles per a la conservació de les aus, abstenint-se de realitzar-hi vols a baixa alçada i de realitzar-hi descàrregues d’aigua. Igualment hem demanat que, cas que així sigui determinat per part dels Agents de Medi Ambient, s’obri el corresponent expedient d’infracció als pilots responsables dels fets.

Entre les zones afectades es trobaria la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) ES0000073 Costa Brava de Mallorca, on entre altres espècies hi nidifica la major part de la població insular de voltor negre, i la ZEPA ES0000227 Muntanyes d’Artà on s’haurien fet descàrregues sobre el Faralló d’Aubarca, illot que manté poblacions d’aus marines que en aquests moments intenten reproduir-se.

Aquests exercicis poden tenir efectes negatius importants, per les espècies que viuen en aquestes zones i més encara pel moment de l’any en que es realitzen, ja que es posa en risc l’èxit reproductiu.