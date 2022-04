Dècades després: gràcies a Sant Miquel de Cuixà

Carles García Solé, sotmès a un consell de guerra amb petició de condemna a mort el 1972 per la seva militància al grup independentista FAC. Molts anys després, el 2001, va facilitar la reunió de Josep Lluís Cardo-Rovira amb dirigents d'ETA.

Avui 7 d’abril fa 45 anys d’una de les meves "batalletes.” Recordo avui el protagonista principal mitjaçamt un escrit. El coneixíem amb el nom d’"El Moro" i va ser fa molts anys, però ell no ho ha oblidat. Gràcies, company.

Hi ha una part d’aquesta història que jo ja he explicat en algun moment. Jo estava exiliat en la Catalunya Nord i organitzat amb els Berezis (escamot especials d’ETA-pm, que després es van passar a ETA-militar), em van avisar que havíem de recollir un escamot que venia de l’interior.

Érem quatre amb dos vehicles. I el lloc de trobada en un punt del Pirineu català. En arribar al lloc, es va produir un intens tiroteig entre els que pretenien entrar en territori de la Catalunya Nord i els uniformats espanyols.

La nostra resposta activa va fer retrocedir els guàrdies civils que disparaven. I això ens va permetre recollir els tres militants bascos, un d'ells el “Moro", ferit de gravetat. Un tret li va entrar per la boca i li va sortir a la mateixa l'alçada. No teníem mitjans per atendre aquell ferit de tanta gravetat.

A mi se’m va acudir demanar auxili al monestir de Sant Miquel de Cuixà. El van atendre i li van salvar la vida. Després de tot allò i un cop passats molts anys li vaig poder donar les gràcies al monjo de Cuixà que ens va proporcionar l’auxili. Unes gràcies de part del "Moro" i meves.”

A Sant Miquel de Cuixà també van conèixer l’Oriol Solé Sugranyes, assassinat el 1976 també en dies com el d’avui, un 6 d’abril. I també al monestir nord-català i refugi per antonomàsia també residí el meu germà Gepi, on es va recuperar d’una malaltia contreta després d’un pas de muntanya durant l’activisme clandestí.

45 anys després i de nou, gràcies Sant Miquel de Cuixà, meves i de part del "Moro."