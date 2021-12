Català a l'escola

Una circular del govern francès recull el reconeixement de la immersió lingüística en català

El Ministeri d’Educació francès ha tramés una circular dirigida a professors i mestres que reconeix que llengües dites regionals tant en l’educació pública com les que ofereixen les associacions. Entre aquestes llengües es troben el català, l’occità, el cors, el bretó o el basc.

Tot i que la circular parla que L'article 2 de la Constitució Francesa estableix que la llengua de la República serà el francès, el text estableix que les llengües regionals pertanyen al patrimoni de l'estat francès i que cal treballar per la preservació i la potenciació de les llengües regionals. En aquesta línia, per primera vegada, especifica que les llengües regionals es poden utilitzar en l’ensenyament públic des de parvulari a la secundària “en el marc dels horaris habituals dels alumnes".

"Estic encantat i estaré atent als mitjans que destinin els rectorats per tal d'ampliar l'oferta docent." ha afirmat el bretó Paul Molac, màxim artífex d'aqueixa gran victòria i impulsor d’una llei de defensa i promoció de les llengües minoritzades de l’estat francès.

Ara bé, tot i que es valora positivament aquesta mesura, també sóns conscients que fins que no hi hagi un canvi a la Constitució francesa no ho veuran com a un triomf, ja que aquesta circular podria ser retirada en qualsevol moment, en concret amb un canvi de govern.