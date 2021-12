CULTURA

El Festival BarnaSants homenatja Joan Fuster

La 27a edició del Festival de la cançó d'autor dels Països Catalans porta com a lema Nosaltres, els BarnaSants en homenatge a Joan Fuster l'any del seu centenari.

El dia 22 de gener de 2022, Brams inagurarà el festival amb l'espectacle Baula rere baula al Teatre Joventut de L'Hospitalet de Llobregat.

El 1992, Brams presentava el seu primer disc Amb el rock a la faixa, motiu pel qual 30 anys després han estat triats per preparar l'espectacle de producció pròpia del festival Baula rere baula. L'espectacle vol ser un homenatge a la carrera de Brams i també a les diverses generacions de músics i d'artistes de tots els racons dels Països Catalans: els pares de la Nova Cançó, els germans que van emergir també en aquell moment, i els fills que avui tenim en el nostre panorama musical, segons l'organització.

L'espectacle, a més de la inauguració a L'Hospitalet de Llobregat, es realitzarà fins a 10 llocs dins de la programació del BarnaSants 2022 que recorrerà tot el territori nacional.

Entre els espectacles de producció pròpia del festival destaca l'homenatge, en motiu del seu centenari, al poeta reusenc Gabriel Ferrater que tindrà lloc a Sant Cugat, on residí el poeta, el 20 de maig. L'acte Ferrater .G conduït per la cantautora Meritxell Gené tancarà l'edició del festival.

La programació del Festival inclourà més 70 estrenes i presentacions de disc d'artistes dels Països Catalans com Roger Mas, Mar Grimalt, Marina Rossell, Joan Reig, Vicent Torrent, Mireia Vives i Borja Penalba, Pau Riba i Marc Parrot entre molts d'altres. Sílvia Comes homenatjarà la poetessa, pintora i traductora Felícia Fuster amb un disc nou a l'abril a Manacor. El cantautor de Torrent, Pau Alabajos, prepara un homenatge a Joan Fuster que tindrà lloc a Tàrrega el 8 de maig. També es prepara un homenatge a Santi Vendrell, el 22 de febrer a Girona a càrrec de diversos artistes com Valtònyc, Manel Camp, Gerard Quintana, Roger Mas, Beth, Natxo Tarrés, Pep Sala, Cris Juanico o Gemma Humet. Convé destacar l'alguerès Claudio Gabriel Sanna qui presentarà un segon volum de l’àlbum Mirau que sem anant i mirant o l'espectacle conjunt de Joan Isaac i Sílvia Comes, .

Mantenint la visió internacionalista del certamen, Mikis Theodorakis, compositor, pensador i militant grec, serà reivindicat en aquesta edició del Barnasants en un espectacle a càrrec de Maria Farantouri el 22 d’abril al Teatre Joventut de L’Hospitalet. També serà homenatjat Pier Paolo Pasolini, escriptor, poeta i cineasta italià, en motiu del centenari del seu naixement. Les Cotxeres de Sants acolliran el 10 de febrer l’espectacle Le Nuvole di Pier Paolo, gràcies a la col·laboració de l’Institut Italià de Cultura de Barcelona. El 4 de març hi haurà un recital especial dedicat a la cultura amaziga en col·laboració amb el Festival Tradicionàrius a càrrec d'Aziza Brahim i Cafè d’Alger, els quals volen transportar fins a la vila de Gràcia (Barcelona) els sons del nord d’Àfrica. El Festival també acollirà les actuacions dels gallecs O val das Mouras i de Sés i l'occità Eric Fraj.

Es poden consultar totes les dates de les actuacions aquí.

El Festival BarnaSants va nèixer cap al 1996 amb un cicle de 9 concerts d'autor ubicat a les Cotxerres de Sants. En l'actualitat té més de 20 seus que treballen de manera "confederal" arreu dels Països Catalans i amb diverses col·laboracions a nivell internacional. "El Projecte cultural Barnasants Cançó d’Autor va néixer amb l’objectiu de donar impuls a la cançó d’autor, d’encarnar l’esperit i els valors que va representar el moviment de la nova cançó, de fer-la conèixer a les generacions més joves de manera en què constitueixi un pont de comunicació amb les generacions anteriors i fomentar-ne la transmissió i l’escolta" tal i com destaca el seu director Pere Camps.