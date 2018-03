espectacle

L’espectacle ‘Mans manetes. L'Alguer: paraules, cançons i veus de minyons’ amb cançons populars i tradicionals de l’Alguer s’estrena al Barnasants

La Plataforma per la Llengua

, a lesalde Llobregat, se celebrarà el concert de presentació del llibre-disc Mans manetes. L'Alguer: paraules, cançons i veus de minyons, un projecte de la Plataforma per la Llengua, amb la col·laboració del Festival Barnasants, que té per objectiu promocionar la llengua catalana entre els nens de la ciutat de l'Alguer.

Després de l'èxit dels concerts de Tarragona i l'Alguer, arriba el torn de fer-ho en el marc del Festival Barnasants. El concert, encapçalat per Marc Serrats i Claudio Gabriel Sanna, també comptarà amb la participació de diversos dels artistes d'arreu dels territoris de parla catalana que han col·laborat en aquest disc, entre els quals Pau Alabajos, Meritxell Gené, Guillem Roma, Carles Belda, Raph Dumas o "lo Barber" de l'Alguer, Àngel Maresca. L'espectacle també comptarà amb la participació de deu minyons algueresos que van enregistrar el disc el passat mes de setembre. El Síndic de l’Alguer, Mario Bruno, també es desplaçarà a Barcelona per presenciar aquest espectacle.

El mes de novembre passat, l'ONG del català va posar en marxa una campanya de micromecenatge per finançar aquesta iniciativa que té per objectiu oferir a les noves generacions d'algueresos -que no gaudeixen de cap tipus d'ensenyament institucional en llengua catalana a l'escola- un producte cultural d'homenatge a la cultura algueresa.