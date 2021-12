Català

L'ANC convoca a manifestar-se el amb el lema: "Pel futur del català i de l’escola catalana, independència!

A les 11 del matí d'aquest dissabte arrencarà una columna reivindicativa a la cruïlla de Passeig de Sant Joan amb València. Abans de començar la marxa hi haurà un breu acte polític amb parlaments.

El dissabte 18 de desembre, a les 11 del matí, l'Assemblea i la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) organitzaran una columna reivindicativa que sortirà de la cruïlla de Passeig de Sant Joan amb València per defensar i reivindicar la immersió lingüística.

Sota el lema "Pel futur del català i de l'escola catalana, independència!", l'Assemblea reivindicarà que el futur del català només el garanteix amb plenitud la independència. El model d'immersió era un dels consensos del país i això no ha estat cap impediment per l'Estat espanyol per passar-hi per sobre. A més, exigirà al govern de la Generalitat que apliqui la immersió a tota l'educació obligatòria, acabant amb la deixadesa en la seva aplicació dels darrers anys, i donant suport a les escoles davant les sentències judicials.

Aquesta columna, que sortirà a les 11 h, permetrà dotar la mobilització de dissabte d'un to més reivindicatiu i alhora complementari, amb el to més transversal i lúdic de la concentració de Som Escola. Així doncs, amb aquesta manifestació l'Assemblea cerca llançar un missatge clar i contundent respecte a la defensa del català i la immersió lingüística.

Abans que comenci la marxa, a les 10.45 h, hi haurà un breu acte polític on intervindran les organitzacions convocants: l'Assemblea Nacional Catalana, la CAL, i altres representants de la comunitat educativa.

Aviat us donarem més detalls tècnics de l'acte polític que tindrà lloc just abans que arrenqui la columna.