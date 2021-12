Català a l'escola

Criden a manifestar-se a Canet de Mar en defensa de la immersió lingüística

Diverses Organitzacions i entitats criden a manifestar-se aquest divendres pels carrers de Canet de Mar en favor de l'escola en català i en contra de tota ingerència judicial al sistema educatiu de la nació catalana. Cal recordar que Som Escola també ha convocat una mobilització pels carrers de Barcelona pel proper 18 de desembre.

Per la seva banda, les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar afectades per la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a fer el 25% de les classes en castellà a un grup de P5, han demanat al Departament d'Educació que prengui "les accions necessàries per blindar la immersió lingüística a les escoles catalanes". Més de sis mil persones ja han signat el manifest "El Turó, en català!"

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Les assemblees territorials de l’ANC al Maresme donem suport als pares de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar que defensen el model d’immersió lingüística 🖌Signa tu també el manifest!<a href="https://t.co/qyZGNWlobl">https://t.co/qyZGNWlobl</a> <a href="https://t.co/RWDf5aekbm">pic.twitter.com/RWDf5aekbm</a></p>— ANC Masnou 🎗 (@ancmasnou) <a href="https://twitter.com/ancmasnou/status/1468339519250436098?ref_src=twsrc%5Etfw">December 7, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">El Grup Koiné donem suport i us animem a sumar-vos a la manifestació d'aquest divendres 10 de desembre a les 16:30 a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en favor de l'escola en català. Estem i estarem sempre en contra de tota ingerència judicial al nostre sistema educatiu.</p>— Grup Koiné (@GrupKoine) <a href="https://twitter.com/GrupKoine/status/1468622497662836745?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>