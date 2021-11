Corts espanyoles

L'ANC "alarmada" pel possible suport de "l'independentisme oficial" als pressupostos del govern espanyol

En concret de la Sectorial de presones represaliades de l'entitat, ja que "contemplen gairebé 9 milions d'euros destinats a les obres de restauració i de millora de les dependències policials de la comissaria de Via Laietana, l'espai emblemàtic de la tortura i de la repressió d'aquest país". Aquest dimarts, hi ha convocada una nova concentració davant d'aquesta comissaria.

Concentració ahir davant la Via Laietana per denunciar la repressió i tortura el passat mes de juny

La sectorial de Persones represaliades han difós un comunicat que ha estat llegit en algunes de les concentracions que es realitzen habitualment en diverses localitats per mantenir la flama de l'1 d'Octubre on es manifesta que "no podem deixar d'alarmar-nos davant la possibilitat que l'independentisme oficial doni suport a uns pressupostos que contemplen gairebé 9 milions d'euros destinats a les obres de restauració i de millora de les dependències policials de la comissaria de Via Laietana, l'espai emblemàtic de la tortura i de la repressió d'aquest país. Les dependències estan inactives i ara n'hi volen posar de noves per fer desaparèixer els espais on es duia a terme la repressió i les tortures".

El comunicat mostra també la indignació dels membres de la sectorial "No podem deixar d'escandalitzar-nos que els nostres governants per un costat hagin denunciat públicament la història repressiva d'aquests espais i per un altre donin el seu vistiplau a una neteja de cara perpetuant-ne en el seu interior l'ús d'unes forces policials d'ocupació que voldríem veure fora de casa nostra."

S'oposen que l'edificia de la Via Laietana es transformi com es va fer amb l'Edifici de la Dirección General de Seguretat de la Puerta del Sol de Madrid on es van fer desaparèixer totes les restes de les cel·les i altres dependències on tenien els detinguts i es feien les tortures.

Afirmen que "No podem permetre que la Generalitat de Catalunya traeixi la memòria de totes aquelles persones que van passar i han passat no fa gaires anys per unes dependències que representen la vergonya i la humiliació més pregona".

Demanen que "aquest govern es faci ressò de la demanda unànime de les entitats memorialistes que no és altra que l'Estat retorni a la Generalitat i a la ciutat l'Edifici de Via Laietana per fer-hi un centre de memòria que faci la interpretació de la repressió al nostre país".