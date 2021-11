CASALS I ATENEUS

Exposició de pintura 'de Ciutat a Bosc' a l'Ateneu Republicà de Bescanó

El proper diumenge 7 de novembre l'Ateneu Republicà de Bescanó inaugura l'exposició de pintura 'de Ciutat a Bosc. Mirades a través del temps' a càrrec de Laia Terol. Durant tot el mes de novembre, l'entitat té un calendari farcit d'activitats.

Durant tot el mes de novembre l'Ateneu Republicà de Bescanó ha programat tot un seguit d'activitats i tallers com ara els tallers d'escacs, mecanografia, informàtica per a adults i de talla de fusta i activitats culturals com l'Espai de Lletres coordinat per Paratges Poètics, que va tenir lloc el passat 3 de novembre i que té lloc el primer dimecres de mes, o la jornada reivindicativa prevista per al 27 de novembre sobre el canvi climàtic.

Aquest diumenge al migdia, s'inaugura l'exposició de pintura 'de Ciutat a Bosc. Mirades a través del temps' de l'artista Laia Terol que es podrà visitar fins el 30 de novembre. En aquest recull de pintures, l'autora fa un repàs de la seva trajectòria amb quadres de diferents formats sempre relacionant la reivindicació de la lluita ecologista, la llibertat i la natura, arribant als darrers temps, en què l'obra es pot situar en el corrent anomenat art animalista.

Aquesta nova exposició substituirà l'exposició de fotografies de l'1-O de 2017 que havia cedit l'ANC del Gironès a l'entitat bescanonina que ha estat durant el mes d'octubre.

L'Ateneu Republicà de Bescanó ocupa l'edifici històric de l'antic Centre Republicà Federal que els franquistes van expropiar en acabar la guerra de 1936-1939.