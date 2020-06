República

L'Ateneu Republicà de Bescanó reobre les portes del local històric del Centre Republicà Federal

La imatge es basa en la façana del Centre Republicà Federal ara reobert per l'Ateneu Republicà. | Autor: Ateneu Republicà de Bescanó

Aquest dissabte 6 de juny ha tingut lloc la jornada de portes obertes del local històric del Centre Republicà Federal de Bescanó que es troba al Carrer Major núm. 55. L'Ateneu Republicà d'aquest municipi del Gironès es va crear l'any 2016 amb la voluntat de recuperar la memòria històrica i impulsar un espai sociocultural per fer valdre la idea que "la cultura ens fa més lliures", així com col·laborar amb entitats del tercer sector que fan tasques d'ajuda social i solidaritat internacional. Aquesta entitat és impulsada per un grup d'independentistes amb la voluntat d'obrir a tothom el procés de creació de la nova República Catalana, segons publicava La Pilastra, núm.155 -agost 2016.

D'ençà l'any 2016, l'Ateneu Republicà de Bescanó ha portat a terme diverses activitats com ara diverses edicions del Correllengua, la revetlla de Sant Joan, presentacions de llibres i el cicle de xerrades "Jornades Republicanes" l'any 2017, la sortida cultural a Catalunya Nord en què es va visitar el Casal Català de Perpinyà i les diverses edicions del Concurs de Pintura Ràpida Isidre Vicens, pintor nat al poble de Montfullà el 1919 i que va morir a Girona a 97 anys. L'any 2017, entitats del municipi com la Colla Excursionista l'Isard i l'Ateneu Republicà en col·laboració amb l'Ajuntament van organitzar un homenatge al pintor, sindicalista compromès i llibertari qui patir la repressió feixista havent acabat la guerra.

Des de l'Ateneu Republicà també s'ha participat activament en el procés independentista com les convocatòries de la Marxa Groga, es dóna suport al grup de Els Esquellotaires, grup que manté la protesta cada vespre al carrer d'ençà que van empresonar Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i també s'han organitzat jornades de neteja de la llera del riu Ter després del pas del Gloria.