Català

Cloenda del Correllengua 2021 a Perpinyà

Final del Correllengua amb la celebració de la Diada de la Catalunya Nord, que enguany se celebra dissabte 6 de novembre. Sota el lema Obrim fronteres, esborrem el Tractat dels Pirineus hi ha convocada una manifestació que sortirà de la Plaça Catalunya de Perpinyà a les quatre de la tarda.

Per tal de facilitar l’assistència del màxim de persones, des de l’entitat s’està organitzant un autocar que sortirà a les 8:30 h de la plaça de Santa Magdalena d’Esplugues de Llobregat i farà tres parades a Barcelona abans d’enfilar cap a Perpinyà. A les 8:45 h recollirà els assistents a la plaça de Joan Peiró, davant l’Hotel AC de Sants. A diferència d’altres anys, la recollida a Sants canvia de lloc per estar tallada la carretera de Sants. A les 9:00, l’autocar recollirà la gent a plaça Universitat (a la parada de bus) i a les 9:15 h, a Fabra i Puig, al costat de l’estació RENFE.

L’arribada a Perpinyà està prevista per quarts de dotze i es repartirà informació de la ciutat per tal de poder fer una visita lliure. Per a qui prefereix dinar de carmanyola, la CAL recomana els Jardins Terrús, al costat de la plaça de Catalunya, a tocar de La Bassa del Tête, i l’altre al Bulevard Wilson, a vint minuts caminant fins la plaça de Catalunya

Després de la participació en la manifestació convocada a les 16 hores, a les 18:30 hores l’autocar recollirà els assistents al Bulevard Wilson, al costat del Castellet, per tornar cap a Barcelona i Esplugues.

Tothom que vulgui pujar a Perpinyà amb l’autocar de la CAL caldrà que s’inscrigui a través del formulari, trucant al 93 415 90 02 o enviant un correu electrònic a cal@cal.cat i efectuï un ingrés de 15€ al següent compte corrent: ES64 2100 0780 1902 0008 5432. A més, serà imprescindible dur la mascareta posada durant el viatge en autocar i estar proveïts del certificat de vacunació de la Covid-19 per entrar als establiments de Perpinyà.