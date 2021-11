Cicle temàtic sobre el poble amazic a biblioteques de Barcelona

Biblioteques de Barcelona ha anunciat un cicle temàtic sobre el poble amazic a nou equipaments bibliotecaris de la capital catalana durant el novembre de 2021. El programa està coordinat pel CIEMEN i la Casa Amaziga de Catalunya (CAC) i inclouLa cultura amaziga és l’originària del nord d’Àfrica i la comparteixen prop de 30 milions de persones. S’estén de les comunitats tuaregs del Sàhara fins a Catalunya —on viuen un bon nombre de persones d’aquest origen—, passant per les costes i muntanyes del Marroc i Algèria. El cicle “El poble amazic, una cultura que ressorgeix” proposa xerrades, tallers i actuacions per conèixer aquest poble combatiu i orgullós de la seva identitat.També s’ha editat una guia de lectura amb recomanacions de llibres, documentals, música i enllaços sobre la mateixa temàtica.El cicle és una activitat més del projecte Som Part , d’Educació per la Justícia Global, que el CIEMEN executa des de 2015. El cicle compta amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Barcelona.L’accés a les sessions és lliure fins a exhaurir places i totes les activitats estan adaptades a les mesures de seguretat i protecció davant de la covid-19. És obligatori l’ús de la mascareta.Aquest és elDimecres 3 de novembre a les 18.30 h, a la Biblioteca Sant Pau – Santa Creu. A càrrec d’Aziz Baha, educador social i activista pels drets del poble amazic.La Mediterrània no seria la mateixa sense el poble amazic. La seva llengua i cultura n’impregnen les riberes nord i sud des de fa mil·lennis i continuen ben vives al nord d’Àfrica i a molts indrets de la diàspora, incloent-hi Catalunya, on viuen desenes de milers d’amazics.► El mateix dia a les 17.30 h, i a la mateixa biblioteca,. A càrrec de M’hamed Abdelouahed, president de la Casa Amaziga de Catalunya.Dimarts 9 de novembre a les 18.30 h, a la Biblioteca Vila de Gràcia. A càrrec de Kaissa Ould Braham, periodista cabilenca, i Nouraddin Azaguar, activista rifeny.Enguany es commemoren cent anys de la derrota de les tropes espanyoles a la batalla d’Annual contra els rebels rifenys i vint de la Primavera Negra, a la Cabília. Dos esdeveniments que han marcat la història contemporània del Marroc i Algèria i que ressonen encara avui en les protestes populars als dos territoris. La resistència del poble amazic és el fil que uneix les dues efemèrides.Dimecres 10 de novembre a les 18.30 h, a la Biblioteca El Clot – Josep Benet. A càrrec de M’hamed Abdelouahed, president de la Casa Amaziga de Catalunya; Norma Nebot, realitzadora del documental Amazics, una diàspora forçada, i els joves catalanoamazics Safia El Aaddam i Yassine Oussidi.Parlar de joves amazics nascuts o crescuts a Catalunya és parlar d’un perfil divers i plural. Projectarem el documental Amazics: una diàspora forçada per entendre les condicions de la seva terra d’origen, les trajectòries familiars i els motius de les migracions, i n’abordarem els reptes conversant amb persones joves de la comunitat.Dimarts 16 de novembre a les 18.30 h, a la Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz. A càrrec de Lalla Ghizlan Baryala, tallerista d’art amazic.L’art de fer tatuatges permanents i dibuixos amb henna és una de les manifestacions més visuals de la cultura popular amaziga. Explicarem la història i el significat d’aquests dibuixos ancestrals, encara vius avui dia, i n’aprendrem a elaborar alguns dissenysDimecres 17 de novembre a les 18.30 h, a la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda. A càrrec d’Asmaa Aouattah, escriptora.La llengua amaziga vehicula una tradició vastíssima de poesia oral que ha arribat fins als nostres dies i fins a les nostres terres. La descobrirem amb la poeta catalanoamaziga Asmaa Aouattah, que ens parlarà de la tradició literària oral al Rif i de què implica, en termes poètics, fer un viatge a l’altra ribera. L’activitat clourà amb la recitació d’alguns poemes.Divendres 19 de novembre a les 18.30 h, a la Biblioteca Vapor Vell. A càrrec d’Abdellah Ihmadi, professor de llengua i cultura amazigues.Els animals tenen un protagonisme particular en el gran repertori de contes i llegendes que atresora la cultura amaziga. Descobrirem alguns d’aquests relats —que apel·len adults i infants— i els valors que vehiculen, que ens menen fins al més essencial de la visió amaziga del món.Dilluns 22 de novembre a les 18.30 h, a la Biblioteca Sagrada Família – Josep M. Ainaud de Lasarte. A càrrec d’Ifsan, grup musical catalanoamazic.Hereu d’una tradició mil·lenària, el grup Ifsan combina ritmes i harmonies de la música amaziga amb missatges sobre la pau, la igualtat, les migracions i la solidaritat. En aquest concert comentat gaudirem dels sons de la música amaziga i entendrem què ens expliquen les seves lletres i instruments.Dimecres 24 de novembre a les 18.30 h, a la Biblioteca Jaume Fuster. A càrrec d’Aziz Baha, educador social i activista pels drets del poble amazic, i Verónica Esteban, bibliotecària.Des de la mar Mediterrània fins a les muntanyes de l’Atles i els oasis més remots del Sàhara, el poble amazic habita una geografia fascinant: la Tamazga, terra de viatgers i viatjada. Us convidem a sorprendre-us amb paisatges entre la llegenda, l’exuberància, la irrealitat i la desolació, amarats d’una cultura mil·lenària que hi continua bategant.Dilluns 29 de novembre a les 18.30 h, a la Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra. A càrrec de Laila Karrouch, escriptora.En les seves obres, Laila Karrouch explora la identitat, la migració, les etiquetes socials, els drets de les dones o la religió. Amb motiu de la publicació del seu darrer llibre, Que Al·là em perdoni, conversarem amb aquesta escriptora catalanoamaziga, en l’obra de la qual hi ha una qüestió sempre subjacent: la lluita per la llibertat..