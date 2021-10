"de camí a casa"

Nova manifestació multitudinària a Donostia per reclamar que les presons es vagin buidant

Nova manifestació multitudinària a Donostia per reclamar que les presons es vagin buidant

Milers de persones (unes 25.000) s'han manifestat aquest tarda a Donostia reclamant solucions perquè les persones preses tornin a casa. La mobilització ja ha estat convocada per Sare altres anys en aquestes dates, un context de tardor i d'acceleració de el curs polític. Però aquesta vegada arriba potenciada a més pel recent desè aniversari d'Aiete i la fi de la lluita armada d'ETA, i amb el vent a favor creat per la declaració de l'esquerra independentista dilluns passat. En els actes de l'efemèride dels representants internacionals han remarcat que el problema dels presos segueix estant sobre la taula. I la declaració enunciada per Otegi i Rodríguez també al·ludeix a això després tendir ponts cap a les víctimes d'ETA.

Aquest cop la marxa ha comptat amb la presència de pancartes durant el recorregutdel Colectivo de Victimas del Terrorismo (Covite) com a provacació amb eslògans com "Assassins presos" i Hiltzaileak "Assassins". Els manifestants, que han seguit la marxa sense més contratemps, han contestat amb càntics de Hator, Hator "Vine, Vine" i Euskal Presoak etxera "Presoners bascos a casa".

El missatge de Sare: «sense oblidar i sense odiar»

En l'acte final de la marxa, Azkarraga i Aldeazabal han defensat que «els Drets Humans no poden parcel·lar i defensar uns i obviar altres», i han animat a «tornar a omplir els carrers» el 8 de gener a Bilbao per «llançar aquest crit silenciós o sorollós, dient que cal acabar amb la vulneració de drets que pateixen els presos bascos ».

«Que ens sentin bé en aquelles instàncies que teniu a les mans posar fi a una política penitenciària d'excepció que dura ja moltes dècades i tant patiment ha causat a tanta i tanta gent», s'han proclamat.

A més, han exigit l'aplicació d'una «legislació de caràcter ordinari, que impedeixi cadenes perpètues encobertes; que possibiliti la progressió de graus o els permisos penitenciaris als que tenen drets els presos bascos ». Han recordat que amb l'aplicació d'una política penitenciària ordinària, més d'un terç d'aquests presos i preses, avui estarien a casa seva ».

També han insistit que l'Administració de la CAV, amb la gestió les presons a les mans, té ara «la possibilitat de desenvolupar una política penitenciària de caràcter humanista, no repressiva i que s'acosti a la reconstrucció de la convivència, després de tants anys de confrontació i sofriment ». Però, han advertit també que «això només serà possible si entre tots som capaços de deixar a l'marge confrontacions estèrils i buscar una solució justa a el problema de les presons».

Els portaveus de Sare han afirmat que estan «per sumar», no per «fer competència a l'actuació en l'àmbit polític», a el temps que han assegurat que «és possible avançar sense oblidar i sense odiar».

A continuació, han traslladat el seu «respecte a totes les víctimes de totes les violències», i han defensat «la necessitat que el seu dolor no sigui utilitzat per ningú, com a arma política llancívola contra el contrari»

Segons han manifestat, «tot això és compatible el respecte als que han patit qualsevol de les violències patides al nostre poble, amb l'exigència de el respecte als drets que assisteixen a les persones privades de llibertat».





<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Nos hemos unido a la manifestación de Donostia para pedir la vuelta a casa de personas presas, exiliadas y deportadas<br><br>Es imprescindible la activación popular y la movilización para acabar con la política penitenciaria de excepción <a href="https://twitter.com/hashtag/EtxeanNahiDitugu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EtxeanNahiDitugu</a><a href="https://twitter.com/hashtag/IzanBidea?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IzanBidea</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IbilianIbilian?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IbilianIbilian</a> <a href="https://t.co/MVuAfsU9GK">pic.twitter.com/MVuAfsU9GK</a></p>— LAB SINDIKATUA (@LABsindikatua) <a href="https://twitter.com/LABsindikatua/status/1451936099128029186?ref_src=twsrc%5Etfw">October 23, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Herrien arteko elkartasunak eramango gaitu garaipenera.<br><br>La solidaritat entre els pobles ens portarà a la victòria.<br><br>Moltes grácies! Eskerrik asko!<a href="https://twitter.com/hashtag/ibilianibilian?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ibilianibilian</a> 🤝🏼 <a href="https://twitter.com/hashtag/izanbidea?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#izanbidea</a> <a href="https://t.co/1xyorwbRbU">pic.twitter.com/1xyorwbRbU</a></p>— ⓤⓜⓞⓡⓔ 🌈 ⓐⓢⓚⓔⓐ (@umoreaskea) <a href="https://twitter.com/umoreaskea/status/1452011187042983943?ref_src=twsrc%5Etfw">October 23, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>