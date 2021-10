Llengua

‘Tasta el Valencià’, nova campanya 2021-22 del Voluntariat pel Valencià

A l’acte de presentació d'aquesta campanya participaran la Coordinadora del Programa, Xon Doménech; la tiktoker i voluntària pel valencià, Ana @socundinosaure; i el creador de contingut Cabrafotuda i la seua àvia: iaiafotuda.

El programa d'intercanvi lingüístic d'Escola Valenciana uneix persones que interessades a aprendre la nostra llengua amb persones que volen dedicar part del seu temps lliure a compartir-la.

Aquesta nova campanya combinarà les trobades presencials i virtuals, alhora que busca mantindre l’essència, a més d’incorporar tot el que s'ha desenvolupat durant els confinaments. El Voluntariat, a més, ja ha començat la campanya d’actuació als ajuntaments de Mislata i València, dos dels ajuntaments amb més implicació en la història del programa.

Per a la campanya, s'han confeccionat nous materials audiovisuals basats en la gastronomia valenciana, que estaran disponibles de manera periòdica per a les persones participants i que han estat sufragats per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Aquest programa és possible gràcies a la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, l’àrea de Cultura de la Diputació de València i ajuntaments valencians.

Les persones interessades a apuntar-se es poden registrar al web www.voluntariatpelvalencia.org o també poden enviar-hi un correu a enlinia@voluntariatpelvalencia.org. Després de donar-se d’alta, l’equip del Voluntariat pel Valenciana assignarà una parella només hi haja una persona disponible.