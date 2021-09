Català

La Intersindical engega una campanya per difondre l’ús del català a la feina

De les anàlisis fetes a partir de les darreres enquestes de l’IDESCAT sobre els usos lingüístics a la feina s’extreu que el castellà manté un clar avantatge sobre el català que arriba a gairebé 9 punts percentuals. A aquesta realitat cal sumar-hi els resultats de l’estudi que la Plataforma per la Llengua va fer als patis de les escoles i instituts i les contínues invasions de la justícia referents la llengua.És per tot això que, coincidint amb l’inici de curs, la Intersindical ha dissenyat una campanya per difondre l’ús de la llengua catalana a la feina que inclou cartelleria, difusió digital, xerrades de conscienciació i la inclusió d’aquesta qüestió en properes campanyes d’abast més genèric.Podeu visualitzar i descarregar el material gràfic des d'aquests enllaços:1.- Cartell per imprimir (2.- Imatge per Twitter, Facebook... (3.- Imatge per Instagram ( descarregar