La CUP exigeix a ERC i Junts que retirin el projecte de construcció d’una variant de Vilafant

Al ple de juny de la Diputació de Girona es va aprovar definitivament el projecte a la carretera GIP-5129 de Vilafant a Borrassà, tirant endavant la construcció d’una variant i un nou pont de 120 metres sobre el riu Manol amb els vots favorables de Junts, ERC, PSC, Independents de la Selva i Tots per l’Empordà (tots els partits del plenari menys la CUP). En el ple d’aquest mes de setembre es van aprovar definitivament les expropiacions, l’últim pas administratiu necessari.

Des que Consol Cantenys, alcaldessa de Vilafant i molts anys diputada a la Diputació pel PSC va decidir fer aquest projecte de nova variant, són molts els actors que s’hi han mostrat en contra per molts motius: el dany que es produirà en un espai natural amb presència d’animals amb protecció, per la pèrdua de terrenys de conreu, per la mida desmesurada del projecte en un municipi que ja està comunicat passant-li per dins el terme municipal l’AP7 i la N-II, perquè obre la porta a un “pelotazo urbanístic” innecessari en terrenys fins ara no edificats i que queden a tocar de la nova variant, pel mal que farà al riu Manol, etc.

A les veus opositores dels veïns agrupats en la “Plataforma No a la Variant de Vilafant” i d’entitats ecologistes com IADEN, Naturalistes de Girona i Amics del Manol s’hi han sumat en les últimes setmanes els dels mateixos regidors de Junts i ERC a l’Ajuntament de Vilafant (els partits que governen a la Diputació i hi capitanegen el projecte). En el darrer ple d’aquest municipi, el passat 23 de setembre, tota l'oposició al govern en minoria del PSC va aprovar una moció en contra el projecte.

Tot i això, la Diputació segueix entossudida a fer cas omís a la majoritària oposició al projecte i es nega a retirar el projecte i a estudiar alternatives tècnicament menys agressives i que comptarien amb el vistiplau de totes les parts implicades.

La CUP, que s’ha mostrat en contra des del principi, recentment ha visitat el municipi amb el diputat al Parlament Dani Cornellà i la diputada provincial Marta Guillaumes, on s’han reunit amb la Plataforma No a la Variant de Vilafant per tal de treballar propostes conjuntes de pressió a la Diputació amb l’objectiu de la retirada del projecte. En aquesta visita, els cupaires han pogut comprovar com Vilafant, igual que Siurana i tants d’altres casos aprovats recentment formen part d’una línia general d’actuació de la Diputació en xarxa viària que el partit ha criticat fortament els darrers mesos. Consideren que és un model que busca desenvolupar noves carreteres i ampliacions sense prioritzar la defensa del territori i fomentant el transport privat, mentre que la llei del canvi climàtic de Catalunya marca tot el contrari. En aquest sentit es manifesta la diputada Marta Guillaumes: “no s'entén com la Diputació va fent discursos en relació a la consecució dels objectius de l’agenda 2030 i per la preservació del medi ambient i, alhora, se segueix apostant per projectes faraònics de carreteres que trinxen el territori, com és aquest cas. Han d’escoltar a la gent del territori, a les entitats ecologistes i als regidors dels seus propis partits a Vilafant que s’hi han mostrat decididament en contra i han demanat la retirada immediata del projecte”.