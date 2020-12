La CUP Nord-Oriental es suma a demanar la retirada de la candidatura a Reserva de la Biosfera de la Costa Brava

El Comitè espanyol del programa “Home i Biosfera” de la UNESCO va fer una reunió el passat 18 de novembre on el Consell Científic va presentar uns informes respecte a les noves candidatures a Reserva de la Biosfera, que incloïa la de la Costa Brava. La seva valoració va ser desfavorable on destaquen qüestions estructurals insalvables, entre elles les zones intensament poblades i difícilment reversibles.



L’informe evidencia una realitat preocupant de la Costa Brava i adverteix que no s'estan posant les eines per revertir-les amb la proposta de la candidatura. Al·leguen que el potent desenvolupament urbanístic continua amb més pressió que mai per seguir urbanitzant mentrestant hi ha diversos projectes urbanístics i carreteres en marxa malgrat l’oposició ciutadana, com és el cas de la variant de la C-31 pel seu pas per Torroella de Montgrí, o el de la Pineda d’en Gori a Palamós. Aquest informe també qüestiona la manca de concreció de la candidatura i de suport per part d’agents i institucions competents del territori.



El grup polític de la CUP a la Diputació de Girona lamenta que l’ens, un mes més tard, encara no hagués comunicat a les parts interessades els resultats d’aquesta avaluació fins al dia d’ahir, i posa de manifest que en cap cas té constància que aquesta candidatura fos reclamada pel territori, sinó més bé, imposada.



La CUP sempre ha mostrat reserves amb relació a aquest projecte, tant en els seus objectius com en les seves conseqüències, ja que mentre a alguns se’ls feia creure que era una eina per protegir el territori, a d’altres se’ls venia com una estratègia per atraure aquest anomenat turisme “de qualitat”. Juntament amb la plataforma SOS Costa Brava que ha emès un comunicat respecte aquesta candidatura que coincideix amb els arguments esgrimits pel Consell Científic, la CUP es suma a demanar la retirada de la candidatura i lamenta el paper de la Diputació de Girona en aquest aspecte.